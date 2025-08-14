المملكة العربية السعودية، الرياض: يعود معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في مجال التدريب والشهادات المتخصصة بالأمن السيبراني، إلى الرياض مع فعالية SANS Riyadh Cyber Leaders التي تنعقد في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2025 في فندق حياة ريجنسي الرياض العليا. تقدم هذه الفعالية الممتدة على مدار خمسة أيام تدريباً مكثفاً في القيادة والجوانب التقنية، بهدف تزويد مدراء الأمن السيبراني وقادة مراكز العمليات الأمنية بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع مشهد التهديدات المتغير باستمرار.

وقد رسّخت المملكة العربية السعودية مكانتها كقوة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن كتاب التنافسية العالمي IMD لعام 2025. يعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة لكل من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، إذ أسهم هذا التعاون في تعزيز مرونة المملكة السيبرانية ودعم توطين التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي.

في تعليقه على الأمر قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: "ليست ريادة المملكة في الأمن السيبراني من قبيل المصادفة، بل هي ثمرة لرؤية استراتيجية والتزام طويل الأمد. ونحن في سانز نفخر بدعم هذا التقدم عبر تقديم برامج تدريبية عالمية المستوى من خلال فعالية Cyber Leaders في الرياض، والمساهمة في إعداد الجيل القادم من قيادات الأمن السيبراني في المملكة."

يضم برنامج سانز الرياض لهذا العام سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لقادة الأمن السيبراني، من بينها دورة LDR512 : أساسيات القيادة الأمنية للمدراء والمصممة لتطوير المهارات القيادية والتخطيط الاستراتيجي لدى محترفي الأمن السيبراني، ودورة DR514: التخطيط الاستراتيجي والسياسات والقيادة في مجال الأمن السيبراني والتي تهدف إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لبناء خطة استراتيجية شاملة للأمن السيبراني، وتطوير سياسات فعالة لتقنية المعلومات وتنفيذها بنجاح عبر فرق العمل. كما يتضمن البرنامج دورة DR551: بناء وقيادة مراكز العمليات الأمنية، وهي دورة تغطي كافة خطوات تأسيس وإدارة مركز عمليات أمني مع التركيز على مواءمة العمليات مع أهداف المؤسسة ومستوى المخاطر. وتتضمن الدورات 17 مختبراً عملياً وتدريبات تفاعلية باستخدام محاكاة القيادة Cyber42، مما يعزز الجانب العملي للتعلم. كما تتوفر هذه الدورات حضورياً في الرياض أو مباشرة عبر الإنترنت.

كما ينظم المعهد جلسة الأمسيات المجتمعية لقادة الأمن السيبراني من الساعة 5:30 وحتى 6:30 مساء يوم الاثنين 25 أغسطس، وذلك ضمن فعاليات سانز الرياض 2025. يقدّم الجلسة المدرب الخبير جان ديردت، وتركز على اكتشاف عمليات تعدين العملات الرقمية في بيئات الشركات، مع تسليط الضوء على مخاطر التعدين غير المصرح به وتأثيره على الشبكات المؤسسية. وتشكّل هذه الجلسة فرصة قيمة للمختصين في أمن المعلومات بالمملكة لاكتساب الرؤى العملية والاستراتيجيات الفعالة لرصد هذا التهديد المتزايد والحد منه. ويمكن أيضاً حضور هذه الجلسة افتراضياً عبر حساب سانز.

