يسرّ معهد البنك الإسلامي للتنمية الإعلان عن إتاحة جميع كتبه الإلكترونية مجاناً عبر متجره الإلكتروني خلال الفترة من 18 فبراير حتى 3 أبريل 2026م احتفاءً بحلول شهر رمضان وعيد الفطر المباركين.

وتتضمن هذه المبادرة إتاحة كافة كتب المعهد الإلكترونية في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي مجاناً عبر "تطبيق قارئ الكتب الإلكترونية"، حيث سيتاح لمستخدم التطبيق تحميلها وإضافتها إلى مكتبته الشخصية لتبقى متاحة بشكل دائم حتى بعد انقضاء فترة العرض.

ويضم متجر المعهد نتاج أكثر من أربعة عقود من الأبحاث والرؤى الرائدة التي تستهدف المهنيين وصناع السياسات والأكاديميين وطلاب العلم.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، قائلاً: "يسعدنا دعوة المتخصصين والباحثين والجمهور الكريم للاستفادة من هذه السانحة لاستكشاف مجموعة واسعة من المعارف والرؤى التطبيقية، إذ تجسد هذه المبادرة التزام معهد البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بتعزيز التبادل المعرفي وإثراء الحوار الفكري".

وجدير بالذكر أنه بانتهاء الفترة المجانية بتاريخ 3 أبريل 2026م ستعود الكتب الإلكترونية المدفوعة إلى أسعارها الأصلية، بينما ستظل الكتب المجانية كالمعتاد متاحة لكافة المستخدمين.

للمزيد من المعلومات حول "تطبيق المعهد لقراءة الكتب الإلكترونية" يرجى النقر هنا:

https://isdbinstitute.org/ebook-reader-application/

