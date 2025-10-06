المنامة، البحرين– وقّع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الرائد إقليميًا في مجال التدريب والتطوير، مذكرة تفاهم مع معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية (IBFTS) في جمهورية ليبيا الشقيقة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات في القطاع المصرفي والمالي.

تم توقيع المذكرة من قبل الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والسيد أحمد عثمان، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتعاون الطرفان في:

تطوير وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تلبي الاحتياجات المتجددة للقطاع المصرفي والمالي .

تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في مجال التعليم المهني .

استكشاف فرص تبادل الطلاب والموظفين، وإقامة ورش عمل ومؤتمرات مشتركة .

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ قائلاً: "تعكس هذه المذكرة التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم المالي والتطوير المهني. ومن خلال العمل مع معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية في ليبيا، نهدف إلى دعم تنمية الكفاءات المهنية العالية التي تسهم في تطوير القطاع المالي في كلا البلدين."

ومن جانبه، قال السيد أحمد عثمان: "يسعدنا أن نُرسّخ هذه الشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، باعتباره مؤسسة رائدة على مستوى المنطقة. وستوفر هذه الشراكة للمهنيين فرصة الوصول إلى خبرات عالمية رفيعة المستوى، وتدريب مبتكر، ومجالات تبادل معرفي تسهم في نمو واستدامة القطاع المالي في ليبيا."

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدًا على رسالة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في توسيع شراكاته الإقليمية والدولية، ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التدريب المتخصص وتطوير الثروة البشرية.

