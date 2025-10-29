يقدم منتدى "ذا هب" شخصيات جديدة من الخبراء، بينما تشهد ورش عمل الفنون الإبداعية لهذا العام برنامجًا موسعًا من جلسات التعلم العملي مع نخبة من أبرز المبدعين الإقليميين البارزين.

يكشف الملتقى الدولي للمتخصصين في مجال الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية عن قسم منتجات جديد يعكس من خلاله الانتعاش الحالي الذي يشهده سوق أدوات الكتابة الفاخرة.

سيتم تنظيم معرض بايبروورلد ميدل إيست في موقع مشترك مع معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع توقعات بوصول حجم سوق المنتجات الورقية العالمية إلى 281.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، سيوفر معرضا "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" اللذان سيقامان في موقع مشترك في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، عرضًا مبتكراً لمنتجات جديدة، وسيعقدان جلسات حوارية قيادية ملهمة وتجارب محسنة للزوار.

ستجمع دورة 2025 من المعرض نخبة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال التصنيع والتوزيع والتجزئة من 40 دولة تحت سقف واحد، وسيسلط الضوء على كيفية مواكبة القطاع لفرص الإنتاج الإقليمية المتغيرة، ومتطلبات الاستدامة، وعادات المستهلكين.

ستعمل منصة النقاش الملهمة للبرنامج، وهي منتدى "ذا هب"، على تحفيز مناقشات محفزة للتفكير عن مواضيع جديدة، بما في ذلك استراتيجيات توسيع القدرات والتوطين في قطاع الورق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وربط مصنعي الورق والتجار وقادة خدمات التعبئة والتغليف من أجل النمو الإقليمي، وتأثير الشباب والتعليم كمحركات للسوق، من بين العديد من المواضيع الأخرى.

يستضيف المعرض هذا العام عدداً من المتحدثين المتميزين، الذي يعد كل واحد منهم رائداً في مجاله، وتشمل الأسماء الجديدة في دورة هذا العام كلاً من:

شالين غاندي، المدير العام لشركة سب مارين بينز؛

نيما فكيلي، مؤسس صفا بايووركس؛

لاتيش راداكشن، المدير العام لشركة ثريدز

نِفين حاشم، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بالتيك

وإيناس صبحي، رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات والعناية بالبيئة في إدارة تدوير ومعالجة النفايات.

وإضافةً إلى ذلك، سيُضفي عامر بيطار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بي بي إم لايسنسينغ، وهي شركة تأسست في كندا وتعمل الآن على تمكين العلامات التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بُعدًا جديدًا للبرنامج، حيث سيتناول كيفية تطور ترخيص العلامات التجارية كمحرك نمو استراتيجي للعلامات التجارية في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاعات أسلوب الحياة والترفيه والشركات.

وفي حديثه قبيل انطلاق فعاليات المعرض، علق بيطار قائلاً: "ستقدم جلستي في منتدى "ذا هب" للمشاركين رؤى عملية ثاقبة عن كيفية قيام العلامات التجارية العالمية بالتكيف بفعالية مع الأسواق المحلية، وبناء شراكات طويلة الأمد، والاستفادة من التراخيص لدفع التوسع المستدام للأعمال في المنطقة، أنا متحمس بشدة لرؤية فعاليات مثل معرض "بايبر وورلد ميدل إيست" تسلط الضوء على ترخيص العلامات التجارية كمحرك للابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات".

كما تعود سلسلة ورش عمل الفنون الإبداعية في دورة 2025 بناءً على طلب الجمهور، لتقدم برنامجًا أوسع نطاقًا يُشرف عليه نخبة من أبرز المشاركين المبدعين الجدد، وبالإضافة إلى المتعاونين الدائمين مثل منظمة فنون آرتس جروب، تنضم أربع علامات تجارية أخرى إلى قائمة المشاركين في دورة عام 2025 تشمل كلاً من: الورق، وفوسك آرت، وسكريبيل بوكس، وسكيلدير.

واحتفالاً باليوم العالمي لفن طي الورق (الأوريغامي)، ستقود جميلة نافارغوالا من مؤسسة "الورق" ورشة عمل تفاعلية بعنوان "متعة طي الورق". وفي حديثها قبل بدء الورشة، قالت نافارغوالا: "سيحظى المشاركون في الورشة بإبداعات جميلة وبفهم أعمق للهيكل والتناظر والجذور الثقافية لفن طي الورق".

تُكمّل ورشة العمل هذه برنامجًا متنوعًا من التجارب العملية، بما في ذلك جلسة بعنوان:"صمم حقيبتك القماشية الخاصة" مع شيبا خان من منظمة فنون آرتس، التي تعود للمشاركة بعد نجاحها في عام 2024، وينضم إليها جيل جديد من المواهب الإبداعية التي تُقدّم ورش عمل في المعرض، بما في ذلك جلسة تصميم بطاقات شخصية مع ريشا ألميدا من بريت أ بيبر، وورشة عمل إبداعية في فن تشكيل الطين مع فوسكا غارسيا من فوسك آرت، حيث ستُتيح كل ورشة عمل لعشاق الفن والزوار فرصة استكشاف فن الورق والتصميم بطرق جديدة ومبتكرة.

ولأول مرة، ستسلط فعاليات معرض بايبروورلد ميدل إيست 2025 الضوء أيضًا على أدوات الكتابة الفاخرة، حيث سيتم تقديم قطاع منتجات جديد يسلط الضوء على الحرفية والتراث الذي تتميز به العلامات التجارية الرائدة من جميع أنحاء العالم.

يضمّ هذا القسم مجموعة من العارضين المتميزين، من بينهم شركة إيه تي كروس من الولايات المتحدة الأمريكية التي ستعرض أدوات مكتبية عالية الجودة، وشركة راي آند بلوستون من الهند التي ستقدّم منتجات الهوايات والفنون والحِرف اليدوية، بالإضافة إلى شركة هاي تك رايتينغ ليجيند من الهند أيضاً، والتي ستعرض مستلزمات مكتبية فاخرة.

وبهذه المناسبة قالت وبهذه المناسبة قالت تيريزا هيتور غونسالفيس، مدير إدارة مجموعة معارض المنتجات الاستهلاكية": "باعتباره المنصة الوحيدة من نوعها، يواصل معرضا بايبروورلد ميدل إيست و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست الجمع بين قطاعات الورق والقرطاسية والهدايا وأسلوب الحياة العالمية تحت سقف واحد، مما يوفر فرصًا مثالية لاستكشاف أحدث التوجهات، والالتقاء بالموردين الدوليين، والاستلهام من التعبير الإبداعي والابتكار".

سيتم انعقاد معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست 2025 في القاعات من 1 إلى 4 بالإضافة إلى قاعة زعبيل 3 في مركز دبي التجاري العالمي.

