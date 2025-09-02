الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، المصنفة ضمن كبرى شركات التعدين العالمية من حيث النمو ، عن انضمامها إلى المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، المؤسسة العالمية التي تُعنى بتعزيز مساهمة قطاع التعدين والمعادن في دعم جهود التنمية المستدامة، وبذلك أصبحت "معادن" أول عضو في المجلس من منطقة الشرق الأوسط.

يضم المجلس الدولي للتعدين والمعادن شركات عالمية رائدة في القطاع تحت مظلته ، تؤمن بأن التعدين يتجاوز حدود توفير المواد الخام، وتلتزم بمعايير عالية في تعاملاتها مع الموظفين والموارد الطبيعية والمجتمع ككل. وبالنسبة لـ "معادن"، تنسجم هذه القيم مع سعي الشركة الدؤوب للمساهمة في رسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للقطاع، جنباً إلى جنب مع الشركات العالمية الرائدة التي تشاركها نفس الرؤية. ويأتي انضمام "معادن" إلى المجلس بعد اجتيازها إجراءات قبول دقيقة وصارمة، شملت تقييماً مستقلاً لأدائها استناداً إلى معايير المجلس.

ترتكز جهود "معادن" ورؤيتها الاستراتيجية على ترسيخ قطاع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي من خلال تعزيز التنمية المستدامة للموارد في المملكة. وترتكز هذه الجهود على تأسيس منظومة مؤسسية تتمحور حول متطلبات الموظفين ومدعومة بأحدث التقنيات والابتكارات. وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية "معادن" للنمو المؤسسي، حيث تعمل على نقل خبراتها في مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة إلى المنصات العالمية، لا سيما تلك التحديات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط مثل ندرة المياه.

وبهذه المناسبة، قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة "معادن": "يسرنا الإعلان عن انضمامنا إلى المجلس الدولي للتعدين والمعادن، ونفخر بأن نكون أول شركة من منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى المجلس، مما يعكس حرصنا والتزامنا بالمشاركة في الحوارات العالمية حول أبرز توجهات القطاع. إن قطاع التعدين يشهد تحولات وتغيرات ملحوظة، ونسعى في "معادن" لأن نكون في طليعة الشركات التي تقود هذا التغيير عبر تقديم أفكار ورؤى متعمقة، ومساهمات ملموسة، والالتزام بأعلى معايير المسؤولية . ونتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء المجلس لضمان أن يسهم قطاع التعدين في خلق قيمة طويلة الأجل لاقتصادات المستقبل وخدمة المجتمعات حول العالم".

ومن جهته قال روهيتيش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن: "يسرّنا أن نرحّب بشركة "معادن" كأول عضو في منطقة الشرق الأوسط، إذا تواصل "معادن" من خلال التركيز على خططها التنموية الطموحة، تسريع وتيرة الابتكار وتنمية المواهب وإبراز ريادتها في مجال التعدين المسؤول. ومع التوقعات بأن تكون المملكة العربية السعودية مساهماً محورياً على المستوى العالمي في قطاع المعادن خلال السنوات المقبلة، فإننا نتطلع إلى مشاركة "معادن" الفعالة في أعمال المجلس الدولي للتعدين والمعادن، وإسهامها في تعزيز ممارسات التعدين المستدام في المملكة والمنطقة ككل".

وبانضمام شركة معادن إلى عضوية المجلس الدولي للتعدين والمعادن، تلتزم شركة "معادن" بمبادئ المجلس التي تُحدد أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في قطاع التعدين، وذلك من خلال إطار متكامل يضم 40 مؤشر للأداء. وتُطبق هذه المبادئ على مستوى الأصول، مع خضوعها لعمليات ضمان وتحقق من جهات مستقلة. تشمل هذه المبادئ جميع الشركات الأعضاء في المجلس، مما يجعلها مطبقة على نحو 650 موقعاً في 50 دولة حول العالم.

نبذة عن شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

تُعد شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، حيث سجلت إيرادات قوية بلغت 32.5 مليار ريال سعودي (8.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2024.

وتنطلق "معادن" من المملكة العربية السعودية كشركة رئيسية في قطاع التعدين، حيث توظّف أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج من الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها المملكة، بهدف تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

تضم "معادن" فريق عمل يضم أكثر من 7,000 موظف، وتشغّل 17 منجماً وموقعاً إنتاجياً، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 55 دولة حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات