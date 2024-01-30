الرياض: دشنت شركة مطارات الرياض والشركة العربية للتعهدات الفنية عقد حقوق إدارة الدعاية والإعلان وتشغيلها في كافة المساحات التسويقية داخل حرم المطار وصالات السفر الداخلية والدولية لمدة 10 سنوات، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لمطارات الرياض الأستاذ محمد بن ساكت الشمري والرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية الأستاذ محمد بن عبدالاله الخريجي.

وجاء في حيثيات الشراكة أن تتولى الشركة العربية للتعهدات الفنية إدارة اللوحات الإعلانية وتشغيلها رقميّاً بالكامل في كافة المساحات الداخلية والخارجية لصالات السفر وحدود مطار الملك خالد الدولي، وذلك تعزيزاً لتجربة مسافري المطار بتبنّي أحدث تقنيات الظهور الإعلاني وتقديم منتجات وحلول إعلانية رقمية عالية الجودة، لتسهم هذه الخطوة في تطبيق أحدث التقنيات الرقمية والجمالية في المجال الإعلاني وتكريس مبدأ القيمة المضافة التي يحرص المطار على تحقيقها دوماً لعموم مسافريه.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات الرياض الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العساكر على أن هذه الشراكة النوعية مع العربية للتعهدات الفنية ستعمل على تعزيز إيرادات مطارات الرياض، فضلاً عن إسهامها في خلق تجربة جديدة داخل صالات السفر من خلال مواكبتها الفاعلة لأحدث الحلول الرقمية التي يتبناها المطار كجزء من توجهاته الإستراتيجية الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف العساكر أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن مساعينا الرامية للوصول بخدماتنا المقدمة إلى أفضل المعايير العالمية المعتمدة، مع حرصنا المطلق على تفعيل مفهوم التحول الرقمي بالتحالف مع أفضل الشركاء ومقدمي الخدمات لضمان تحقيق الجودة العالية والابتكار المستدام باستخدام أحدث التقنيات الرقمية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة في الآن ذاته.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة العربية للتعهدات الفنية الأستاذ محمد الخريجي أن عقد تشغيل حقوق الدعاية والإعلان لأحد أهم المطارات في العالم يُؤكد كفاءة قدراتنا التشغيلية في قطاع الدعاية والإعلان باعتبار العربية الشركة الأبرز في المنطقة، كما سيسهم التعاون مع مطارات الرياض في تطبيق أحدث النُظم الذكية والحلول الإبداعية في أحد أهم المواقع الإستراتيجية لدى المُعلنين بما ينسجم مع رؤية العاصمة الرياض ومستهدفاتها الإستراتيجية، بالإضافة إلى سعينا لجذب الاستثمارات وتنمية العوائد الاقتصادية للفرص التي تزخر بها هذه الشراكة.

وكانت مطارات الرياض قد أطلقت خلال العام الماضي عدة خدمات تقنية في مطار الملك خالد الدولي لتفعيل التحول الرقمي وتوفير الحلول بهدف تعزيز تجربة السفر وتحقيق رضا المسافرين، وذلك بالتوافق مع إستراتيجية الشركة وركائزها التي تسعى لتحقيق التميز في الكفاءة التشغيلية والالتزام بأفضل المعايير والممارسات الدولية.

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