أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مطارات أبوظبي" ومجموعة "برجيل القابضة" عن توقيعهما مذكرة تفاهم للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدّمة للمسافرين في مطار زايد الدولي وتسهيل حصولهم عليها، وذلك من خلال أحدث المرافق الموجودة في مبنى المسافرين الذي تمّ افتتاحه مؤخراً في المطار.

ويطمح الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى البدء بتوفير خبرات "برجيل القابضة" للرعاية الصحية الرائدة في القطاع في مطار زايد الدولي، الذي يوفّر مرافق متطورة، ضمن هذه الوجهة الرائدة التي تسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين من خلال خدمات الرعاية الصحية المتميزة.

وستتعاون "مطارات أبوظبي" مع "برجيل القابضة" لافتتاح وتشغيل عيادتها الجديدة في مطار زايد الدولي. وستوفر هذه العيادة التي تخضع لإشراف مدينة برجيل الطبية، وهي من أبرز المرافق الطبية التابعة لمجموعة "برجيل القابضة"، رعاية طبية عالية الجودة للمسافرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ونظراً إلى أنّ هذه العيادة ستفتح أبوابها في كافة الأوقات، سوف يحصل المسافرون على الرعاية الصحية بشكل فوري من دون الحاجة إلى مغادرة المطار، بما يسهم في توفير أعلى معايير السلامة والحدّ من أيّ أسباب قد تؤثر على مسار رحلات المسافرين الذين يحتاجون لتلقي العلاج قبل سفرهم. وسيتضمّن ذلك توفير رعاية صحية مجانية لضمان استقرار حالة المسافرين قبل نقلهم إلى أيّ مستشفى خارج مبنى المطار، علماً أنّ العيادة مرتبطة مباشرة بالمرافق ذات المستوى العالمي والخبرات التي توفرها مدينة برجيل الطبية لكلّ مَن هو بحاجة لتلقي العلاج داخل المستشفى على مقربة من مبنى المطار. وسيحصل كذلك موظفو "مطارات أبوظبي" وعائلاتهم على مجموعة من المزايا الإضافية.

وفي معرض تعليقها على هذه الشراكة، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "مطارات أبوظبي": "يسرّنا أن نتعاون مع مجموعة "برجيل القابضة" ومدينة برجيل الطبية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدّمة في مطار زايد الدولي. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا الراسخ في "مطارات أبوظبي" بوضع صحة المسافرين وسلامتهم فوق كلّ اعتبار، بما يضمن لكلّ مسافر تجربة سفر استثنائية بمعايير عالمية. وإننا نسعى بشكل دؤوب إلى اغتنام الفرص المتاحة اليوم للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المتوفرة في المطار ومواصلة الابتكار على مستوى قطاع الطيران بشكل عام، لترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للسياحة والطيران."

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات الطبية. وفي إطار هذا التعاون، سوف يحصل موظفو "مطارات أبوظبي" كذلك على خدمات الرعاية الصحية المتميزة التي تقدمها مستشفيات "برجيل" ضمن مواقع مختلفة في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية.

ومن جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "برجيل القابضة": "نفخر بتعاوننا مع "مطارات أبوظبي" لتقديم خدمات رعاية صحية لا مثيل لها ضمن أحد المطارات الأكثر حيوية وتقدّماً في العالم. وإننا نطمح من خلال عيادتنا الجديدة المجهّزة بأحدث المعدات والمرافق الطبية والمدعومة بشبكة متكاملة إلى تحسين تجربة المسافرين وتوفير بيئة صحية بأعلى معايير السلامة ضمن مطار زايد الدولي. ولا شكّ في أنّ هذه الشراكة هي بمثابة إنجاز بارز في سعينا الدؤوب لبلوغ آفاق جديدة من التميز في خدمات الرعاية الصحية، بما يعكس رؤيتنا لتوسيع نطاق وصول خدماتنا وتحقيق أثر إيجابي يتخطى حدود الرعاية الصحية التقليدية. وبينما نستعدّ اليوم لفتح أبواب عيادتنا واستقبال المرضى في مطار زايد الدولي، نتطلع إلى الإسهام كشريك أساسي في تجربة كلّ مسافر للحفاظ على صحته وسلامته في كافة الأوقات."

وقد وقّعت إيلينا سورليني والدكتور شمشير فاياليل على مذكرة التفاهم خلال حفل توقيع رسمي حضره كلّ من جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة "برجيل القابضة"، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في "برجيل القابضة"، وعمران الخوري، عضو مجلس إدارة "برجيل القابضة"، وحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشراكات في "برجيل القابضة"، وعائشة المهري، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية.

والجدير بالذكر أنّ مطار زايد الدولي يُعدّ أحد أكبر المطارات في العالم، حيث يملك القدرة على استيعاب ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، وذلك بفضل تجهيزه بأحدث تقنيات القياسات الحيوية والتدقيق الأمني التي من شأنها أن تضمن للمسافرين تجربة سفر سلسة منذ لحظة دخولهم إلى المطار ولغاية وصولهم إلى وجهتهم النهائية.

حول مطارات أبوظبي

تتولى مطارات أبوظبي، المملوكة بالكامل لشركة "القابضة" " ADQ" تشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة. وتضمّ محفظتها لأصول الطيران مطار زايد الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطاري الجزيرة في صير بني ياس ودلما.

تعمل مطارات أبوظبي على إدارة وتطوير وتوفير مرافق وخدمات الطيران للركاب وشركات الطيران، وربط المجتمعات وتقريب المسافات بين الناس. وتتمثل مهمتها في جعل أبوظبي مركزاً رائداً للطيران العالمي من خلال تعزيز تجارب السفر وترسيخ النمو الاقتصادي.

تعدّ "القابضة" واحدة من أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مختلف قطاعات أبوظبي بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية والنقل والخدمات اللوجستية.

وقد أشرفت مطارات أبوظبي على إنشاء وإطلاق وتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار زايد الدولي، والذي سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة في القدرة التشغيلية والمرافق ذات المستوى العالمي لكل من الركاب وشركات الطيران، مع ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للمسافرين سواء أكان ذلك بهدف العمل أو السياحة الترفيهية.

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