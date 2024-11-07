أعلن مصرف عجمان، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن اتفاقية شراكة مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لتعزيز التزامه بالشريعة الإسلامية من خلال تسجيل جميع الموظفين في برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية (CPSS). وتم التوقيع الرسمي على هذه المبادرة الاستراتيجية لبناء القدرات خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر للمصارف والتمويل الإسلامي لأيوفي ومجموعة البنك الإسلامي في 3-4 نوفمبر 2024 في مملكة البحرين.

من خلال هذا التعاون، سيشارك موظفي مصرف عجمان، في برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية عبر بوابة التعلم الإلكتروني المتقدمة التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي ستُتوج بتأهيل مهني يؤكد على التطبيق الفني والعملي للمعايير الشرعية. تعكس هذه الخطوة التزام مصرف عجمان بالتمسك بأعلى معايير الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في جميع عملياته وخدماته.

في سياق تعليقه على أهمية هذه الشراكة، قال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "ندرك في مصرف عجمان الأهمية الكبيرة للالتزام بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ومنذ اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هذه المعايير في عام 2018، أصبحت مؤشرا قياسياً لأفضل الممارسات في التمويل الإسلامي. من خلال تسجيل موظفي المصرف في برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية، نهدف إلى تمكين فريقنا من فهم وتطبيق هذه المعايير بصورة فعالة، وتعزيز التزامنا بالتميز في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. علاوة على ذلك، فنحن نرسي معياراً جديداً للاحترافية من خلال إلزام الموظفين الحاليين والمستقبليين بالحصول على شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية".

وبدوره أعرب السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، عن تقديره للموقف السبّاق لمصرف عجمان، قائلاً: "يسعدنا دعم جهود مصرف عجمان لتعزيز الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها من خلال تسجيل موظفي المصرف في برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية لأيوفي. صُممت هذه المبادرة بهدف تزويد المتخصصين في التمويل الإسلامي بالمهارات اللازمة لفهم وتطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في سيناريوهات واقعية. ومن خلال تعزيز المعرفة الفنية والكفاءات العملية داخل قطاع التمويل الإسلامي، تتمثل مهمتنا المشتركة في تعزيز معايير الامتثال والمساهمة في النمو الإجمالي للقطاع."

علاوة على ذلك، سيمكّن برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية موظفي مصرف عجمان من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك مواد الدراسة الشاملة، والامتحانات التجريبية وأسئلة التدريب ومقاطع الفيديو التعليمية الإلكترونية، وجلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة مع خبراء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويوفر البرنامج المرونة للموظفين ويوفر مساراً مناسباً للحصول على المؤهل النهائي.

وإضافة إلى برنامج شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية، تشمل عروض هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية شهادات مثل شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد (CIPA) وشهادة المدقق الشرعي المعتمد (CSA) وشهادة الخبير الشرعي المعتمد (CSE) وشهادة الكفاءة في معايير المحاسبة المالية (CPFAS). تتوفر هذه الشهادات باللغات الإنجليزية والعربية والروسية، وهي مدعومة بتوجيهات مجلس التعليم التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي يضم معلمين ومهنيين وعلماء بارزين في جميع أنحاء العالم.

تعزز هذه الشراكة بين مصرف عجمان وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التزام مصرف عجمان بالتميز في الامتثال للشريعة الإسلامية وتؤكد على أهمية التطوير المهني المستمر في التمويل الإسلامي.

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae

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