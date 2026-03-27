المحرق، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن تمديد فترة تشغيلها لمعظم وجهات شبكتها المؤقتة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام حتى أبريل 2026.

هذا، وقد أعلنت الناقلة أن الرحلات من الدمام إلى لندن هيثرو سيستمر تشغيلها حتى تاريخ 11 أبريل 2026، فيما تم تمديد الرحلات من الدمام إلى كل من مومباي، ونيروبي، والقاهرة، وتشيناي، وبانكوك، والدار البيضاء، ومانيلا حتى تاريخ 30 أبريل 2026. وفي ظل الإغلاق المؤقت للمجال الجوي في مملكة البحرين وفوق بعض دول المنطقة في ضوء المستجدات الراهنة، تواصل طيران الخليج تشغيل رحلات لعشر وجهات مؤقتة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

كما ستتكفل طيران الخليج بتوفير خدمة النقل بين مملكة البحرين ومطار الملك فهد الدولي في الدمام للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات.

هذا، وتقدّم طيران الخليج المساعدة في إصدار تأشيرات العبور عبر المملكة العربية السعودية حصريًا للمسافرين من وإلى مملكة البحرين الذين يستخدمون خدمات النقل البري التي تنظمها الناقلة. ويتوجب على المسافرين الذين تكون المملكة العربية السعودية وجهتهم النهائية حيازة تأشيرة دخول سارية يتم ترتيبها بشكل مستقل.

ويمكن للمسافرين حجز هذه الرحلات على الموقع الإلكتروني gulfair.com، أو تطبيق الجوال، أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

عن طيران الخليج

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

التواصل الإعلامي: إدارة الاتصال المؤسسي – طيران الخليج

منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: @gulfair

لينكدإن: Gulf Air

تويتر(×):@GulfAir

-انتهى-

