جدة: في خطوة تعكس التزامهما المشترك بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، أعلنت شركة جمجوم فارما ، إحدى أسرع شركات الأدوية نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة مغربي الصحية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات طب العيون، بما يشمل التدريب الطبي، والتوعية الصحية، ودعم الابتكار في الحلول العلاجية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الخبرات الطبية والدوائية، حيث تسعى المؤسستان إلى تقديم نموذج متكامل يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العيون في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرح الدكتور طارق حسني، رئيس مجلس ادارة شركة جمجوم فارما:“تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز دورنا في دعم القطاع الصحي، من خلال التعاون مع جهة رائدة في تقديم خدمات طب العيون. ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج نوعية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم حلول علاجية مبتكرة تلبي احتياجات المرضى.”

من جانبه، صرّح معتصم علي رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي الصحية قائلاً:“نعتز بالتعاون مع جمجوم فارما، والذي يعكس التزامنا المستمر بالارتقاء بخدمات طب العيون عبر الاستثمار في التعليم الطبي والتقنيات الحديثة. هذه الشراكة ستتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، مع التركيز على جودة الرعاية وسلامة المرضى.”

وتركّز مذكرة التفاهم على إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة، من أبرزها تطوير برامج تدريبية متخصصة للأطباء والممارسين الصحيين في مجال طب العيون، إلى جانب تنظيم ورش عمل علمية ومؤتمرات تسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في التشخيص والعلاج.

كما تتضمن الشراكة تنفيذ حملات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بأمراض العيون وطرق الوقاية منها، مع التركيز على أهمية الفحص المبكر للأمراض التي قد تتطور دون أعراض واضحة مثل الجلوكوما واعتلالات الشبكية، وذلك من خلال فعاليات ميدانية وفحوصات مجانية ومحتوى تثقيفي عبر المنصات الإعلامية والرقمية.

وفي جانب الابتكار، يعمل الطرفان على دعم البحث العلمي وتطوير حلول علاجية متقدمة في مجال طب العيون، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، والمساهمة في تطوير الأدوية المتخصصة، بما يعزز من نتائج العلاج ويحسن تجربة المرضى.

كما أضاف الدكتور طارق حسني، رئيس مجلس ادارة شركة جمجوم فارما:"اننا نؤمن بأن التكامل بين القطاعين الدوائي والطبي هو الأساس لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم الابتكار وتعزيز الوصول إلى علاجات متقدمة في مجال طب العيون وفق الأطر التنظيمية المعتمدة."

كما أضاف معتصم علي رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي الصحية:“سنعمل من خلال هذه الاتفاقية على إطلاق مبادرات نوعية تشمل التدريب والفحص المبكر والتوعية المجتمعية، بما يساهم في الحد من مضاعفات أمراض العيون وتحسين جودة الحياة.”

تتماشي هذه الشراكة مع رؤية السعودية 2030، التي تضع تطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة في مقدمة أولوياتها، حيث تمثل نموذجاً فعالاً للتكامل بين القطاعين الطبي والدوائي، ودور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الصحية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في إحداث نقلة نوعية في خدمات طب العيون، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية المتخصصة، وتعزيز مفاهيم الوقاية والكشف المبكر، بما ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع وجودة الحياة.

حول جمجوم فارما "شركة مصنع جمجوم للأدوية":

تعد جمجوم فارما مؤسسة رائدة في مجال الأدوية، ملتزمة بتحسين جودة الحياة من خلال تطوير وتصنيع وتوزيع أدوية عالية الجودة ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية. يقع المقر الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية، وقد تأسست في عام 2000، وتعمل بلا كلل لدعم رؤية السعودية 2030 لتعزيز نظام الرعاية الصحية العامة.

تركز جمجوم فارما بشكل كبير على رعاية المرضى، وتخدم أسواقًا متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع طموح واضح لمزيد من التوسع، مقدمةً حلولًا فعّالة في المجالات العلاجية الرئيسية، بما في ذلك طب العيون، الجلدية، القلب والأيض، الجهاز الهضمي، والطب العام.

من خلال مرافقها الحديثة وقنوات التوزيع المعتمدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتزامها بالامتثال التنظيمي، تواصل جمجوم فارما تقديم منتجات تلبي أعلى معايير السلامة والفعالية والجودة، لتحسين النتائج الصحية لملايين الأشخاص.

