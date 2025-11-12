في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التقنية المالية في المملكة، ودوره المحوري في تمكين المنشآت من الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة تدعم تطورها، أعلنت شركة ترميز المالية عن إطلاق محفظة تمويلية بقيمة 4 مليارات ريال سعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك ضمن توقيع اتفاقية تعاون على هامش ملتقى بيبان 2025 في الرياض.

تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر حلول تمويلية مبتكرة قائمة على أدوات الصكوك الإسلامية، تسهم في تعزيز كفاءة التمويل واستدامة النمو الاقتصادي، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى حلول تمويلية تتماشى مع احتياجاتهم وتدعم تطورهم بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال الأستاذ منصور السعدون:“إطلاق هذه المحفظة بالشراكة مع منشآت يعكس رؤيتنا لتطوير أدوات تمويل مستدامة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال والمنشآت، ونعمل في ترميز المالية على ابتكار حلول تمويلية تتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الإنتاجية والابتكار.”

وأضاف السعدون “أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير مستقبل التمويل والابتكار في المملكة، من خلال تعاون فعّال مع الجهات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت، بما يعزز من استمرارية النمو ويرسّخ مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة.”

واختتمت ترميز المالية بالإشارة إلى أن إطلاق المحفظة التمويلية مع منشآت يأتي ضمن سلسلة من الشراكات النوعية التي تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع فرص التمويل المتاحة أمامها، نحو نمو مستدام واقتصاد مزدهر يدعم ازدهار قطاع ريادة الأعمال ويعزز مساهمته في التنمية الوطنية.

نبذة عن ترميز المالية:

ترميز المالية هي شركة تقنية مالية توفر حلول تمويلية للشركات بمختلف أحجامها عن طريق إصدار الصكوك الإسلامية مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمارية بأعلى جودة وأفضل عوائد.

