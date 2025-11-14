عجمان، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مصرف عجمان، أحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، عن شراكته مع شركة "أوراكل" لتشغيل منصته لتمويل التجارة من الجيل الجديد بالاعتماد على البنية السحابية لشركة "أوراكل" Oracle Cloud Infrastructure (OCI). وتأتي هذه الشراكة تأكيداً لحرص المصرف على توظيف أحدث التقنيات السحابية لتعزيز مرونته المالية ورفع مستوى الأمان، إلى جانب قيادة الابتكار المستدام في القطاع المصرفي الإماراتي.

وسيقوم المصرف بنقل تطبيق تمويل التجارة المطور حديثاً إلى البنية السحابية لشركة" أوراكل"، الأمر الذي سيعزز من قابلية التوسع والكفاءة التشغيلية والمرونة في إدارة عمليات تمويل التجارة، كما ستتيح هذه المنظومة لمصرف عجمان إمكانية معالجة الأحجام المتزايدة للمعاملات بسرعة وموثوقية أعلى، وستدعم أهدافه في مجال الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الأنظمة التقليدية التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة كما أنها ستحدّ من الإجراءات الورقية.

وفي تعليقه على الشراكة، قال أشيش مادان رئيس إدارة الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية لمصرف عجمان: "تمثل شراكتنا مع "أوراكل" خطوة محورية في مسيرتنا نحو بناء منظومة مصرفية أكثر ذكاءً وتكاملاً. فمن خلال اعتماد بنية "أوراكل “السحابية، فإننا نعزز قدرتنا على تقديم خدمات مالية إسلامية تتميز بكفاءة وأمان عاليين، وتنسجم مع توجهات الدولة نحو الاستدامة والتحول الرقمي. وتأتي هذه الشراكة التي وقعناها خلال معرض "جيتكس" العالمي، تجسيداً لالتزامنا بالابتكار وبناء قدرات متطورة تحقق قيمة مضافة مستدامة لعملائنا وشركائنا."

كما يتعاون مصرف عجمان مع شركة “أوراكل” لاستكشاف حالات استخدام مبتكرة في مجالات الحوسبة السحابية وإدارة البيانات والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز الامتثال، وتبسيط العمليات، ودعم التحول الرقمي في قطاع تمويل التجارة.



من جانبه، قال ميغيل فيغا، نائب الرئيس الأول لمنصة قواعد البيانات والتحالفات والقنوات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "أوراكل": "يمضي مصرف عجمان بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي، مستفيداً من المرونة والأمان وقابلية التوسّع التي توفرها منصة "أوراكل" السحابية لتمكين المؤسسات المالية من تطوير عملياتها وتحسين تجربة العملاء. وتجسّد شراكتنا مع مصرف عجمان رؤيتنا المشتركة نحو تطوير منظومة مالية مبتكرة، آمنة، قائمة على البيانات، ومستدامة في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 م وأجندة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، معززةً دور مصرف عجمان كمؤسسة مالية رائدة تقود الابتكار والنمو المستدام في القطاع المالي.

نبذة عن مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان ش.م.ع في عام 2007 م، وهو أول مصرف إسلامي يتم تأسيسه في إمارة عجمان. يقع المقر الرئيسي للمصرف في عجمان، الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009 م وتم إدراجه في سوق دبي المالي. يُعتبر مصرف عجمان ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان. يقدم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، والتمويلية، والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية. وتشمل عملياته قطاعات: الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخزانة.

نبذة عن شركة “أوراكل"

تقدم Oracle مجموعات متكاملة من التطبيقات، بالإضافة إلى بنية تحتية آمنة ومستقلة عبر سحابة “أوراكل". للاطلاع على مزيد من المعلومات حول شركة "أوراكل"(المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ORCL)، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني oracle.com

Oracle وJava وMySQL وNetSuite علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle Corporation. كانت NetSuite أول شركة سحابية بشّرت بعصر جديد من الحوسبة السحابية.

ركة سحابية بشّرت بعصر جديد من الحوسبة السحابية.