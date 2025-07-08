عجمان، الإمارات العربية المتحدة : يفخر "رويا"، المصرف الإسلامي الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإبرام شراكة استراتيجية مع "مجموعة دي دي كاب" DDCAP Group™، الرائدة عالميًا في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف إطلاق جيل جديد من عروض المرابحة السلعية لعملائها.

من خلال هذا التعاون، سيستفيد مصرف "رويا" من منصة ETHOS AFP™، الحائزة على جوائز من DDCAP، والتي تعتمد على الأصول، وذلك لهيكلة وتنفيذ معاملات المرابحة السلعية. مما سيوفر لعملاء "رويا" إمكانية الوصول إلى حلول تمويلية شفافة ومتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة. تعكس هذه المبادرة رؤية "رويا" في بناء مصرف مجتمعي إسلامي رقمي قائم على القيم مع توفير خدمات مالية أخلاقية وشاملة. يتم إنجاز جميع مراحل المعاملة رقميًا من البداية حتى التسوية، مما يضمن سرعة التنفيذ وقابلية التتبع وتجربة مستخدم متسقة ومتوافقة مع الشريعة.

تأتي هذه المبادرة في توقيت حاسم تسارع فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق طموحها بأن تصبح عاصمةً عالميةً للتمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال على أوسع نطاق. وتنسجم هذه الخطوة مع الاستراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال التي تم إقرارها مؤخرًا في دولة الإمارات، والتي ترسّخ المعايير الأساسية لهذه الشراكة الاستثنائية كالابتكار المالي، ومفاهيم الشمولية، ورقمنة الخدمات الإسلامية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لـ "رويا": "نطمح في "رويا" إلى تمكين عملائنا من خلال تقديم خدمات مصرفية سهلة وميسّرة. وبهذا الصدد، تمكننا شراكتنا مع DDCAP من طرح خدمةٍ جديدةٍ في السوق تتميز بأساليبها المتقدمة والرقمية والقائمة على أسس أخلاقية، كما أنها تتماشى مع التوجه الاستراتيجي الوطني لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي".

من جانبها، قالت ستيلا كوكس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة DDCAP: "تجسد شراكتنا مع مصرف "رويا" التزامنا المشترك بدفع عجلة التطور في قطاع العمل المصرفي الإسلامي عبر السير في خطوات ثابتة للتحول الرقمي المسؤول والمتسق. ومن خلال دمج منصة ETHOS AFP™ التابعة لـ DDCAP، المخصصة لتسهيل الأصول المتوافقة مع الشريعة، ضمن البنية المصرفية الرقمية لـ "رويا"، سنستطيع إنشاء قنوات تواصل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لنرسي معًا أسس جيلٍ جديدٍ من الحلول المالية الشاملة والمتوافقة مع الشريعة بغية خدمة العملاء الرقميين، والمهتمين بالشريعة، والمدركين لتلك القيم".

تجدد هذه الشراكة التزامها بدعم الهدف الاستراتيجي الأوسع لدولة الإمارات، والمتمثل في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام.

لمزيد من المعلومات حول كيفية البدء بالاستثمار في الأصول الافتراضية عبر مصرف "رويا"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ruyabank.ae

نبذة عن "رويا":

يقع مقرنا الرئيسي لمصرف رويا الإسلامي المجتمعي ذ.م.م في إمارة عجمان، وقد تم إطلاقه عام 2024 كمفهوم مصرفي مبتكر يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والمبادئ الأصيلة للصيرفة الإسلامية، ليخدم الأفراد والشركات على حد سواء. إذ نقدم في "رويا" (بصفتنا مصرفًا متخصصًا ومرخصًا من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، تجربةً مصرفيةً رقميةً سلسةً وآمنةً تعتمد على تصميم ذكي وسهل الاستخدام. كما ينطلق مصرف رويا من التزام راسخ تجاه المجتمع، حيث يدعم العائلات ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، ويعزز التثقيف المالي والشمول من خلال فروعه المفتوحة التي تشكل منصات للتعليم والدعم. بالإضافة إلى ذلك، نفخر بحصولنا على شهادة اعتماد™ "مكان العمل الرائع®"، تأكيدًا على ثقافتنا الشمولية وقيمنا التي تضع رفاه الموظفين في مقدمة الأولويات.

نبذة عن مجموعة DDCAP Group™:

تُعد مجموعة DDCAP Group™ (DDCAP) وسيطًا رائدًا في السوق ومُمكّناً للحلول الرقمية في هذا القطاع، حيث تربط الأسواق المالية الإسلامية العالمية بمسؤولية من خلال منصتها الحصرية والحائزة على جوائز متعددةETHOS AFP™ (ETHOS). وبالإضافة إلى مقرها الرئيسي في لندن، تمتد البصمة الدولية للمجموعة لتشمل مكاتب تمثيلية في البحرين، ومركز دبي المالي العالمي في دبي، وكوالالمبور. حيث تعدّ منصة ETHOS من أبرز المنصات المتخصصة في خدمات التداول اللحظي وما بعد التداول، وحازت على عدة جوائز متعلقة بتلك الخدمات، إذ توفر تغطيةً مستمرةً لتمكّن عملاء DDCAP في جميع أنحاء العالم من شراء أصول متنوعة ومسؤولة عبر بوابة إلكترونية آمنة، ومن ثم إعادة بيعها لعملائهم وشركائهم، مع توفير مزايا تشغيلية متعددة تعزز الكفاءة وتحدّ من المخاطر التجارية والتشغيلية. وتلتزم DDCAP بتطوير ودعم الوعي بالممارسات الأخلاقية والمهنية في مجال التمويل المسؤول. كما ينعكس التزام DDCAP الخاص بالممارسات المستدامة والمسؤولة ("SRA") في سياسات متكاملة تشمل بيئة العمل الداخلية والبنية التحتية المؤسسية، والعروض والخدمات، إضافةً إلى تفاعلها مع أصحاب المصلحة والشركاء الدوليين.

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