دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مصرف رويا الإسلامي المجتمعي، المصرف الإسلامي الهادف في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا المالية "بيكو" ومقرها دبي، لإطلاق مبادرة استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مختلف أنحاء الدولة.
من خلال هذه الشراكة، سيقدّم مصرف رويا منصة رقمية شاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وإدارة العمليات اليومية لرواد الأعمال. وبالاعتماد على البنية التحتية المبتكرة لشركة بيكو، ستوفر المنصة أكثر من 50 خدمة أعمال متكاملة — بدءًا من تأسيس الشركات وتجديد الرخص، وصولًا إلى سداد الفواتير، وأدوات الموارد البشرية، وتوفير شرائح eSIM، وخدمات السفر، والاشتراكات البرمجية، وتكامل "واتساب للأعمال"، وإعداد التقارير المالية بشكل تلقائي.
وسيتمكّن عملاء الأعمال في رويا من الوصول بسهولة إلى هذه الخدمات، مما يمكّنهم من إطلاق وإدارة أعمالهم بكفاءة، مع الالتزام التام بالقيم الإسلامية.
وقال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا الإسلامي المجتمعي:
"في رويا، نؤمن بتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم ما هو أكثر من مجرد منتجات مالية — بل حلول عملية تساعد الشركات على النمو. تأتي هذه الشراكة مع بيكو ضمن رؤيتنا الأوسع لتسهيل إطلاق وتشغيل ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ضمن إطار متوافق مع الشريعة الإسلامية."
وأضاف كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو:
"قمنا ببناء منصة بيكو لتكون حلاً متكاملاً لتبسيط وتعزيز طريقة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال التعاون مع مؤسسات رائدة مثل رويا، نمكّن البنوك من تقديم ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية — بل مجموعة كاملة من خدمات الأعمال الأساسية. هذه الشراكة تمثل لمحة عن مستقبل الخدمات المصرفية للأعمال، حيث تتكامل الخدمات المالية مع أدوات العمل اليومية بسلاسة."
تعزز هذه المبادرة مجموعة عروض رويا المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل حسابات الأعمال المصرفية، والتمويل المتوافق مع الشريعة، والفوترة الرقمية، وأدوات مبتكرة مصممة خصيصًا لرواد الأعمال العصريين.
