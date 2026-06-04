الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وقّع مصرف الشارقة الإسلامي وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين في مجالات التوعية المالية، والتأهيل المهني، والتدريب العملي، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز جاهزية الطلبة لمرحلة ما بعد التخرج، بما يسهم في ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، ودعم المبادرات المشتركة التي تحقق قيمة مضافة للطرفين والفئات المستهدفة.

ويأتي هذا التعاون كخطوة أولى ضمن إطار توجه أوسع يتبناه مصرف الشارقة الإسلامي لتعزيز شراكاته مع الجامعات والكليات في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من قناعته بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وترسيخ الثقافة المالية، والمساهمة في بناء جيل أكثر جاهزية ومعرفة بمتطلبات الاقتصاد الحديث.

بحضور سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وسعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، تم توقيع المذكرة من قِبل يعقوب عامر، مدير الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي، وشهاب الحمادي، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والمالي، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل المصرفي والمالي.

وتعقيبا على توقيع المذكرة قال سعادة محمد عبد الله: "تعكس هذه الشراكة مع جامعة الشارقة التزام مصرف الشارقة الإسلامي بدوره في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الأجيال الشابة بالمعرفة والمهارات التي تعزز جاهزيتها للمستقبل. ونؤمن بأنّ بناء جسور فاعلة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي يشكل ركيزة أساسية لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات في القطاع المالي والمصرفي". وأضاف: "تمثل هذه المذكرة انطلاقة ضمن توجه أوسع لتعزيز تعاوننا مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ الثقافة المالية، وفتح آفاق أوسع للتدريب والتأهيل واستقطاب المواهب."

وفي السياق ذاته، أكد سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، أن هذه الشراكة تجسّد توجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، الرامية إلى إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها بما يلائم متطلبات سوق العمل الفعلية.

وقال سعادة مدير الجامعة: "تتلاءم هذه الاتفاقية مع رسالة جامعة الشارقة في إعداد خريجين قادرين على الإسهام الحقيقي في مسيرة التنمية، مزود بالمعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية. وتمثل الشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي خطوة عملية في هذا الاتجاه، إذ تفتح أمام طلبتنا وخريجينا آفاقاً حقيقية للتدريب والتأهيل المهني والاندماج في القطاع المالي والمصرفي."

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في دعم برامج التدريب العملي والميداني، والمشاركة في المعارض المهنية ومعارض التوظيف، وتوفير فرص وبرامج متخصصة لتأهيل الخريجين واستقطاب المواهب، بما يعزز جاهزية الطلبة للانتقال إلى سوق العمل بكفاءة أكبر.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم محاضرات وورش عمل وجلسات توعوية وتدريبية موجّهة للطلبة في الثقافة المالية والتوعية المصرفية وحماية المستهلك، إلى جانب دراسة تطوير مبادرات وبرامج مشتركة تدعم تأهيل الكفاءات الشابة، وتعزز ارتباطها بالمهارات المهنية المطلوبة مستقبلاً، إلى جانب بحث تقديم حلول ومزايا مصرفية مناسبة لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئات الأكاديميّة والإداريّة، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة، وغيرها من المجالات الأخرى.

وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات مصرف الشارقة الإسلامي في تعزيز أثره المجتمعي ودوره في دعم المبادرات الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر وعياً واستعداداً للمستقبل، من خلال شراكات إستراتيجية تسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق المهني.

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