أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاق برنامج جديد للاسترداد النقدي بالتعاون مع منصة "ميموجو"، في خطوة تعكس التزام المصرف بتوفير قيمة يومية أكبر لمتعامليه والارتقاء بتجاربهم الرقمية.

وسيتاح البرنامج الجديد لجميع حاملي بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي، بما في ذلك بطاقات الخصم والبطاقات المغطاة، مع إمكانية التسجيل دون أي رسوم، والاستفادة من الاسترداد. وتشمل الجهات المشاركة منصات التجارة الإلكترونية ومنافذ التجزئة التقليدية، بما يشمل باقة متنوعة من القطاعات التي تغطي المطاعم والتسوق والخدمات الأساسية.

وتم تصميم برنامج الاسترداد النقدي بأسلوب يركز على وضوح الإجراءات وسهولة الاستخدام، وهو مدمج بالكامل ضمن تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي على الهواتف المتحركة، بما يسمح للمتعاملين التسجيل بسلاسة، ومتابعة مكافآتهم، واستردادها عبر منصة رقمية موحدة.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يركز مصرف أبوظبي الإسلامي على تقديم قيمة ملموسة تعزز من قدرة المتعاملين على إدارة شؤونهم المالية اليومية بسهولة وكفاءة. ويمثل إطلاق برنامج الاسترداد النقدي الجديد امتداداً لهذا التوجه من خلال توظيف المنصات الرقمية لتقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وفائدة لجميع حاملي البطاقات. كما يتيح البرنامج مزاياه لجميع حاملي بطاقات المصرف دون أي تكلفة إضافية، في خطوة تؤكد التزام البنك بالابتكار وتلبية احتياجات المتعاملين. ويواصل المصرف العمل على تعزيز القيمة المتاحة ضمن منظومته الرقمية، انسجاماً مع رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035 والتزامه بترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية الأكثر موثوقية وتقدم رقمي في المنطقة."

وفي إطار هذه الشراكة مع منصة ميموجو، يوسع مصرف أبوظبي الإسلامي المزايا المتاحة لحاملي بطاقاته، ليحصلوا على مكافآت مقابل انفاقهم اليومي، مع دعم شبكة واسعة من المتاجر المحلية والالكترونية في الوقت نفسه. وتعكس هذه المبادرة حرص المصرف على تقديم حلول عملية وبناء شراكات قوية وتوفير خدمات تلبي احتياجات المتعاملين، بما يعزز القيمة المقدمة دون فرض اي تعقيدات او تكاليف إضافية.

ويسهم هذا الاطلاق أيضا في دعم استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي الرامية إلى تعزيز تفاعله مع عملائه الحاليين وترسيخ حضوره التنافسي في القطاع المصرفي الاماراتي، عبر توفير مزايا شاملة ومتاحة ضمن مختلف بطاقاته.

وسيواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تطوير شراكاته وتعزيز قدراته الرقمية، بما يسهم في رفع مستوى راحة المتعاملين وتعزيز علاقاته معهم، وتقديم قيمة حقيقية تنسجم مع رؤيته طويلة الأجل.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

