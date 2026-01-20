أبوظبي،الإمارت العربية المتحدة: يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، مساعيه الرامية لترسيخ ملامح القطاع المصرفي في المستقبل ضمن رؤيته لعام 2035، وذلك عبر إطلاق برنامج التمويل المفتوح، في خطوة هامة في مسار التمويل المفتوح بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما ينسجم مع مبادرة التمويل المفتوح "الطارق" الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي من بين أوائل المؤسسات المالية في الدولة التي بادرت بإطلاق التمويل المفتوح، ما يعكس التزامه المتواصل بتحسين خدمة المتعاملين من خلال الابتكار وبناء الشراكات القوية وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح آفاقاً أوسع أمام متعاملي المصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول وإدارة مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية، دعماً لجهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في قيادة التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات للأعوام 2023–2026.

ويمنح التمويل المفتوح المستهلكين رؤية أوضح وقدرة أوسع على إدارة شؤونهم المالية، من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم والاستفادة من تجربة مصرفية رقمية متكاملة عبر القطاع المصرفي .

وبهذه المناسبة، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي:"نحن فخورون بأن نكون من بين أوائل المصارف التي تدفع مسار التمويل المفتوح ، وأن نساهم بفاعلية في دعم أجندة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الطموحة لبناء منظومة مالية أكثر تركيزاً على المتعاملين، وأكثر شفافية وابتكاراً. وبصفتنا من أوائل المؤسسات المالية التي بادرت إلى تبني هذه المبادرة ، فإننا ننظر إلى التمويل المفتوح ليس فقط كإنجاز في الأطر التنظيمية، بل كفرصة استراتيجية لتعزيز القيمة التي نقدّمها للمتعاملين والشركاء. وتتماشى هذه المبادرة بشكل مباشر مع رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035 والتزامنا بأن نكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم وذات جاهزية رقمية رائدة. "

وحتى الآن، نجحت المرحلة الأولى من التشغيل في استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والفنية، مع تنفيذ معاملات مالية فعلية أكدت جاهزية الاتصال المتكامل عبر وجهات برمجة تطبيقات (API) معتمدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبأعلى معايير الأمان.

وحققت مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة انجازاً هاماً في مجال التمويل الرقمي تمثل في إطلاق إطار عمل "نبراس"، الذي يتيح لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص مزودي خدمات التمويل المفتوح بصورة رسمية. وبموجب هذه الخطوة، ترسّخ دولة الإمارات مكانتها ضمن الدول الرائدة عالمياً، إلى جانب المملكة المتحدة وسنغافورة، في تطوير أنظمة مالية متقدمة قائمة على البيانات.

وفي المرحلة المقبلة، يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي توسيع نطاق تطبيقات التمويل المفتوح عبر تطوير مسارات متقدمة تعزز شفافية الخدمات المالية وتمنح المتعاملين فهم أعمق وتحكم أكبر في شؤونهم المالية مع إمكانية تقديم خدمات رقمية متكاملة عبر حساباتهم المختلفة والمؤسسات المالية المرتبطة بها.

