التعاون يعد استمراراً لأنشطة "مصدر" في مونتينيغرو ويسهم في توسيع مشاريعها في جنوب شرق أوروبا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق في مونتينيغرو.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"؛ ومعالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو؛ ومعالي أدمير سهمانوفيتش وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو، بالإضافة إلى ممثلين بارزين من كلا الجانبين.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستستكشف "مصدر" وشركة الكهرباء الوطنية الفرص المتاحة لتطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مشروعات طاقة نظيفة بتقنيات متعددة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة، والحلول الهجينة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم احتياجات مونتينيغرو المحلية من الطاقة، مع إتاحة تصدير الكهرباء من مصادر متجددة إلى دول البلقان وجنوب شرق أوروبا. ويشمل ذلك الاستفادة من الربط البحري القائم بين مونتينيغرو وإيطاليا، فضلاً عن إمكانية توسيعه.

وتجمع الشراكة بين جهود شركة الكهرباء الوطنية ومكانتها الرائدة في إنتاج الطاقة بمونتينيغرو، وخبرة "مصدر" في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم. وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون، إلى تسريع المساعي الرامية لتحقيق أمن الطاقة في مونتينيغرو والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة على مستوى القارة الأوروبية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي أدمير سهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين فى جمهورية مونتينيغرو:"تسهم هذه الشراكات الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية، فضلاً عن تحديث قطاع الطاقة لدينا. ومن خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تمضي مونتينيغرو نحو التخلي التدريجي عن الفحم والانتقال إلى الطاقة النظيفة، التي تمثل الحل المستدام للأجيال القادمة. هدفنا اليوم بناء منظومة مستقرة، وتبني سياسة مسؤولة من أجل غد أفضل".

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعكس هذا النوع من الشراكات أهمية تضافر الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية. وتجسد هذه الاتفاقية خطط "مصدر" الطموحة للتوسع في الأسواق الاستراتيجية التي تمتلك مزايا تنافسية وآفاقاً واسعة للنمو على المدى البعيد. ونسعى من خلال شراكتنا مع شركة الكهرباء الوطنية، إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجال تطوير المشروعات إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها مونتينيغرو لدعم استقلالية قطاع الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في عموم منطقة البلقان".

وقال ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية: "يعكس هذا التعاون رؤية الشركة الوطنية للكهرباء في تحقيق التنمية وفق أسس مستدامة، واتباع نهج الإدارة المسؤولة، وترسيخ استقلالية قطاع الطاقة الوطني. وتعد الشراكة مع شركة عالمية مرموقة خطوة مهمة لتعزيز المكانة الاستراتيجية لمونتينيغرو ضمن منظومة الطاقة الحديثة، وتنويع مصادر الطاقة. وفي إطار الاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون، تصبح الحاجة ملحة لتسريع الاستثمارات في قطاع الطاقة. وإلى جانب تطوير المشروعات الوطنية، يشكل التعاون مع شركاء دوليين بارزين ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الوطني."

وقال زدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة تدعم تطوير قطاع الطاقة في مونتينيغرو ، كما تعكس ثقة شريك عالمي مرموق بالإمكانات والقدرات التي توفرها مونتينيغرو. وسوف تسهم هذه الشراكة مع مصدر، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، في ترسيخ الدور المحوري للشركة الوطنية للكهرباء في إحداث نقلة نوعية في القطاع، وضمان أمن الطاقة، وإرساء الأسس لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة. ويتمثل هدفنا المشترك في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وترسيخ مكانة مونتينيغرو كمصدر موثوق للطاقة الخضراء في المنطقة وخارجها، عبر الاستفادة من البنية التحتية القائمة والموقع الاستراتيجي للدولة".

ويأتي هذا الاتفاق عقب توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات ومونتينيغرو في مطلع نوفمبر 2025.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومونتينيغرو، يأتي تعاون "مصدر" مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لتعزيز حضورها في البلاد، حيث سبق واستثمرت في عام 2018 في محطة كرنوفو لطاقة الرياح بقدرة 72 ميجاواط، والتي لا تزال تعتبر حتى اليوم أكبر مشروع لطاقة الرياح قيد التشغيل في مونتينيغرو. كما تسهم هذه الشراكة في دعم مساعي الشركة لتوسيع استثماراتها في منطقة جنوب شرق أوروبا ووسط أوروبا، وذلك عبر منصتها في اليونان "تيرنا إنرجي" التي تم الاستحواذ عليها العام الماضي.

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتسهم الشركة بدور رائد في الجهود العالمية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار وتطوير وتشغيل مشروعات عالمية تقدم عوائد تجارية وتوفر طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة مناسبة.

لدى "مصدر" خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الطاقة المتجددة، وتمتلك محفظة مشروعات متنوعة ومنخفضة المخاطر بقدرة إجمالية تتجاوز 65 غيغاواط، منتشرة في مختلف أنحاء العالم بما يشمل أسواق الطاقة الأسرع نمواً في العالم.

وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يعزز دورها في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

