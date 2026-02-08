الدوحة، قطر : اختتمت مشيرب قلب الدوحة موسمها الشتوي كوجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء دول الخليج العربي، فضلاً عن السياح من حول العالم، مستقبلةً خمسة ملايين زائزاً منذ نوفمبر 2025 وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري. بذلك، عزّزت المدينة مكانتها كمركز حيوي للفعّاليات الشتوية، حيث قدّمت مزيجاً من الفنون والثقافة والرياضة والفعّاليات الترفيهية العائلية والأنشطة المجتمعية تحت شعار "أجواء مشيرب تناسب الجميع". وقد رحبت المدينة خلال العام الماضي بملايين الزوار والمقيمين إلى معالمها البارزة، ومنها براحة مشيرب، وسكة وادي مشيرب، ومتاحف مشيرب، للمشاركة في الفعّاليات والأنشطة المنظمة.

وجهة جاذبة للسفر على مستوى المنطقة والعالم

أصبحت مشيرب قلب الدوحة في هذا الشتاء الوجهة المفضلة لسكان دول الخليج العربي والسياح الأجانب من حول العالم الباحثين عن تجربة حضرية مميّزة. وحققت فنادق المدينة معدلات إشغال شبه كاملة تجاوزت 95% خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، مسجلةً زيادة سنوية ملحوظة خلال عامي 2024 و2025. وتعود هذه الطفرة إلى الإقبال الكبير من قبل مزيج من قاطني دول الخليج العربي والزوار الأجانب، ما يؤكد مكانة مشيرب قلب الدوحة كإحدى أبرز الوجهات المفضلة في دولة قطر.

حول هذا الموضع، قال الدكتور حافظ علي عبدالله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية: "مع اختتام موسم الشتاء الحالي، حققت مشيرب قلب الدوحة نجاحاً استثنائياً، وأثبتت مدينتنا الذكية من خلال المزج بين الفعّاليات الرياضية والترفيهية والفنون والثقافة وكرم الضيافة القطري أنها وجهة مثالية لكل الزوار. وكان هدفنا الأساسي توفير بيئة حضرية تركّز على الإنسان، وتحتفي بهويتنا وثقافتنا الوطنية. وجاءت المشاركة الواسعة من دول الخليج العربي وخارجها هذا الموسم لتؤكد أن مشيرب هي المكان الأمثل للاستمتاع بدفء الشتاء."

الأجواء الرياضية والأنشطة العائلية

كان موسم الشتاء قد اكتسب زخماً كبيراً في أوائل ديسمبر الماضي بالتزامن مع حالة الشغف التي أحدثتها بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025. وشكّلت منطقتي المشجعين في براحة مشيرب وسكة وادي مشيرب ملتقى رئيسي لعشاق الساحرة المستديرة، حيث عُرضت فيهما المباريات مباشرة،إلى جانب أنشطة تفاعلية عكست حيوية البطولة من خلال التجمعات والفعّاليات المجتمعية الحماسية.

كما استمتعت العائلات في ساحة النخيل خلال النسخة الثانية من "سويت سكة"، وهي منطقة تضم تشكيلة من الحلويات والألعاب التفاعلية الممتعة، بينما استضافت براحة مشيرب النسخة الرابعة من "سينما البراحة"، حيث عُرضت الأفلام في الهواء الطلق تحت سماء الدوحة وأجوائها الشتوية الدافئة.

احتفالات وطنية وبرامج للمبدعين

شهد منتصف ديسمبر فعّاليات متنوعة في جميع أنحاء المدينة احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر، تضمنت عروضاً تفاعلية وعروضاً مباشرة وتجارب ثقافية غامرة عكست وحدة شعبها واحتفت بتراثها الأصيل. وفي يناير، أحيت أوركسترا وكورال الجزيرة أمسيات حفل البراحة الموسيقي في براحة مشيرب على مدار يومين في الهواء الطلق، لتمزج فيه بين روعة الموسيقى وأجواء مجتمعية راقية.

وحافظت متاحف مشيرب على مكانتها كمركز للتفاعل الثقافي، حيث استقبلت أكثر من 70,000 زائر من نوفمبر وحتى أوائل فبراير. ومن أبرز فعّالياتها خلال تلك الفترة معرض "هويات الكمال" للفنان المصري الراحل حازم المستكاوي، الذي جسّد التوازن بين العمارة والهندسة، إلى جانب استضافة "قمة القيادة ذات الأثر الإيجابي"، فضلاً عن سلسلة من ورش العمل التعليمية.

وحظي “حوش مشيرب” الواقع في فناء “بيت الشركة” بشعبية خاصة، حيث تحوّل الفناء إلى جلسات خارجية فاخرة مستوحاة من التراث مع أكواخ ومواقد ومشروبات ساخنة. وأصبح ركن القراءة المخصص فيه وجهة مفضلة للعائلات، حيث استضاف أنشطة سرد القصص وتنمية مهارات القراءة والكتابة طوال شهر يناير، موفرًا ملاذًا دافئًا ومريحًا بعيداً عن صخب المدينة.

معرض "آرت بازل قطر": ختام شتوي مميّز

اختُتم الموسم الشتوي باستضافة النسخة الافتتاحية من معرض "آرت بازل قطر" والتي أقيمت لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. حيث قدّم الفعالية كلٌ من قطر للاستثمارات الرياضية وشركة كيو سي بلس، واستمرت حتى 7 فبراير في المركز الإبداعي (M7) وحي الدوحة للتصميم في مشيرب قلب الدوحة.

وبمشاركة 87 عارضًا عالميًا و84 فنانًا، أكثر من نصفهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، سلّطت فعّالية "آرت بازل قطر" الضوء على عروض فنية فردية في تصميم مفتوح، موفرةً بذلك تجربة فنية معاصرة ومبتكرة.

وباستضافتها لهذا الحدث البارز، نجحت مشيرب قلب الدوحة في المزج بين التراث الأصيل للمنطقة والفن العالمي المعاصر، مختتمةً بذلك موسمها الشتوي، ومعزّزةً مكانتها كوجهة رائدة للإبداع والثقافة في الشرق الأوسط.

نبذة عن »مشيرب العقارية»

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED.

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة أيضًا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

