المملكة العربية السعودية، جدة: أعلنت شركة الغربية للتطوير والاستثمار، الذراع التطويري لشركة تطوير في المنطقة الغربية، أن مشروع "روشان" شمال مدينة جدة سيوفر خيارات وفرصا استثنائية للمستثمرين، كما سيشكّل وجهةً مثاليةً للعائلات، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء بيئة مجتمعية مستدامة تعزز جودة الحياة وتوفر خدمات شاملة تلبّي احتياجات العائلات.

يمتد المشروع على مساحة تقدر بمليون متر مربع، ويضم مجموعة كبيرة المساحات الخضراء، تشمل سبع حدائق عامة منها حديقة رئيسية مع مسارات رياضية ومسارات للدراجات، مما يوفر متنفسًا بيئيًا وصحيًا للسكان. إضافة إلى ذلك، سيتوفر في المشروع سبع مدارس، مما يجعله خياراً مثالياً للعائلات عن بيئة تعليمية متكاملة وقريبة من مناطق سكنهم.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس محمد حابس، الرئيس التنفيذي لشركة الغربية، إن مشروع "روشان" يتضمن 20 قطعة أرض تجارية و614 قطعة أرض سكنية إضافة إلى المرافق العامة. وأضاف "نحن في شركة الغربية نسعى إلى أن يشكل المشروع وجهة نوعية استثنائية شاملة لجميع جوانب الحياة، وجسرًا نحو مستقبل حضري مزدهر لمدينة جدة، مما يُسهم بشكلٍ كبير في تعزيز اقتصاد المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبشكل خاص برنامج جودة الحياة والذي من بين أبرز أهدافه الاستراتيجية تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذه المدن."

سيضم مشروع "روشان"، مجموعة من المباني السكنية والتجارية، والتي سيتم تطويرها بأعلى المعايير والمواصفات التصميمية والهندسية، ويقام المشروع على مساحة إجمالية تقدر بنحو مليون متر مربع، ويتميز بقربه من المشاريع العمرانية التطويرية الفندقية والسكنية والتجارية والمنشآت الحكومية.

عن شركة الغربية:

"الغربية" هي الذراع التطويري لمجموعة شركة تطوير في المنطقة الغربية، حيث تقوم بتطوير المشاريع التجارية والسكنية والفندقية ومشاريع البنية التحيتة، بالإضافة إلى خدمات التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأصول.

تهدف الشركة إلى تشييد مجتمعات حية نابضة بالحياة، وخلق بيئة خصبة مستدامة، كما تمتلك قدرات واسعة للتخطيط الاستراتيجي، ومراقبة مؤشرات السوق، وتقييم المشاريع، وهو ما يعزز أهدافها الطموحة للنمو وتحقيق الريادة في عالم التشييد وحلول التخطيط والإنشاء، بما يحقق طموح وتطلعات عملائها وكسب ثقتهم من خلال تقديم مشاريع تتسم بالتميز والتفرد.

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