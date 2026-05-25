المنامة، مملكة البحرين : نظم بيت التمويل الكويتي - البحرين فعالية وطنية خاصة لتوقيع وثيقة الولاء والتأييد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تحت شعار "ملك نواليه في وطن نفخر فيه"، وذلك بحضور ممثلين عن أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وموظفي البنك من مختلف الإدارات والأقسام.

وتأتي هذه المبادرة الوطنية تعبيراً عن مشاعر الولاء والانتماء الصادق التي يكنها منتسبو بيت التمويل الكويتي - البحرين للقيادة الحكيمة، وتجسيداً لروح التلاحم الوطني الراسخة بين أبناء مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة، وتأكيداً على دعمهم المتواصل للمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبمساندة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وشهدت الفعالية تخصيص منصة داخل المقر الرئيسي للبنك لتوقيع وثيقة الولاء والتأييد، حيث وقع ممثلون عن أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة والإدارة التنفيذية والموظفين على الوثيقة معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار وتقدم، ومؤكدين التزامهم بمواصلة الإسهام في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز المكانة الاقتصادية والمالية للمملكة.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "إن هذه المبادرة الوطنية تعبر عن عمق الانتماء والولاء الذي يحمله منتسبو بيت التمويل الكويتي - البحرين تجاه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتجسد ما يكنه أبناء البحرين من تقدير واعتزاز بالقيادة الحكيمة التي أرست دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المملكة".

وأضاف "نفخر في بيت التمويل الكويتي - البحرين بمشاركتنا في هذا المشهد الوطني الذي يعكس روح الوحدة والتلاحم مع القيادة، ونؤكد استمرارنا في دعم الجهود الوطنية والمساهمة الفاعلة في تحقيق الرؤى التنموية الطموحة للمملكة، انسجاماً مع النهج الحضاري الذي يقوده جلالة الملك المعظم بكل حكمة واقتدار".

وتأتي هذه المبادرة من بيت التمويل الكويتي - البحرين انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، وحرصه الدائم على المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية التي تجسد قيم الوفاء والانتماء، وتعزز من روح الوحدة الوطنية التي تميز المجتمع البحريني.

