دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عبر ذراعها العقاري دبي للاستثمار العقاري، أن أعمال البناء في مشاريعها العقارية تسير وفق جداول التسليم المعتمدة.

تتقدم أعمال الإنشاء في دانه ببي، في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وفق خطة التنفيذ المرحلية المعتمدة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البرج السكني في الربع الثالث من الربع الأول من عام 2027، فيما يُتوقع استكمال الفندق في الربع الثالث من عام 2027، وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً. وتشهد أعمال البناء في كلا المبنيين تقدماً مستقراً، إذ بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في البرج السكني 32.1%، فيما وصلت نسبة الإنجاز في برج الفندق إلى 24.0%. واستكملت الأعمال في البرجين مراحل الأساسات والبنية التحتية، بينما تستمر حالياً أعمال الإنشاءات الهيكلية.

وضمن المشروع ذاته، حققت مرحلة الفلل، التي تضم 189 فيلا، نسبة إنجاز كاملة بلغت 100% من أعمال البناء، مع استكمال عمليات التسليم الجزئي لعدد من الفلل، في محطة رئيسية ضمن مراحل التسليم.

وفي دبي، يواصل مشروع فيوليت تاور في قرية جميرا الدائرية تقدّمه وفق الخطة المعتمدة، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2026، وفقاً للجداول الزمنية المُعلنة سابقاً. وقد بلغت نسبة الإنجاز في البرج السكني 57.61%، مع تقدم الأعمال بوتيرة منتظمة في مختلف مراحل المشروع.

ومن المتوقع إنجاز أعمال التسليم في الربع الثاني من عام 2027 لمشروع أصايل أفينيو، المشروع السكني ضمن المخطط الرئيسي لمجمع تلال مردف. وكانت أعمال البناء قد انطلقت في الربع الثاني من عام 2025، لتسجل منذ ذلك الحين نسبة إنجاز بلغت 28.47%، في إطار مشاريع دبي للاستثمار العقاري لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في دبي.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع الفيستا في ميدان خلال الربع الأول من عام 2028، بما يدعم خطة التسليم طويلة الأجل لشركة دبي للاستثمار العقاري. وقد استكمل المشروع مرحلة الأعمال التمهيدية، محققاً نسبة إنجاز بلغت 100%، فيما تتقدم أعمال البناء بما يتماشى مع خطة المشروع المعتمدة.

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

تُعد شركة "دبي للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة "دبي للاستثمار" ش.م.ع، واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في دولة الإمارات، وتمتلك سجلًا حافلًا في تقديم مشاريع سكنية وتجارية وصناعية عالية الجودة. تأسست الشركة عام 2006 بهدف بناء محفظة متكاملة من الأصول العقارية التي توفر فرص استثمارية طويلة الأجل في السوق الإماراتي، وتتمتع بنوك أراضٍ استراتيجية في دبي وأبوظبي والشارقة مخصصة لمشاريع مستقبلية يتم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات السوق وتوجهاته. وتسعى "دبي للاستثمار العقاري" باستمرار إلى تقديم مشاريع مبتكرة ترتقي بتجربة المعيشة والعمل في الدولة، مع التركيز على الجودة والتصميم المعماري المتميز وتوفير بيئات حضرية متكاملة تعكس التزامها بالتميز والابتكار في قطاع العقارات.

