أبوظبي : في إطار التزامه بتوسيع خدماته التخصصية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر وتوفير العلاج في الوقت المناسب، افتتح مستشفى لايف كير – المصفح، التابع لبرجيل القابضة، عيادة متخصصة للأمراض الموسمية، بهدف دعم صحة العاملين وأفراد المجتمع من خلال خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.

وجاء افتتاح العيادة الخارجية المتخصصة بحضور كل من معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعدد من كبار قادة المجموعة. وتقدم العيادة خدمات متكاملة بتكلفة ميسورة تشمل التقييم الطبي، والعلاج، والفحوصات الوقائية، والاستشارات، وتثقيف المرضى، إلى جانب المتابعة والدعم طويل الأمد للعاملين وأفراد المجتمع.

وقال الدكتور شمشير فاياليل: "تضم منطقة المصفح قوة عاملة كبيرة ومتنوعة تسهم بدور محوري في مسيرة التنمية في الدولة، وضمان صحتهم وسلامتهم مسؤولية مشتركة. ومن خلال هذه العيادة، نسعى إلى توفير رعاية تخصصية، إلى جانب الفحوصات الوقائية والتثقيف الصحي للعاملين وأفراد المجتمع، بما يعكس التزام برجيل القابضة بتقديم رعاية صحية متاحة، سريعة الاستجابة، ومرتكزة على احتياجات المجتمع".

يقع مستشفى لايف كير في منطقة المصفح، إحدى أبرز المناطق الصناعية في أبوظبي، ويُعد منذ سنوات مزوداً رئيسياً للرعاية الصحية للقطاع الصناعي في الإمارة، من خلال تقديم خدمات طبية ميسّرة للعاملين وأصحاب العمل والمجتمعات المحيطة.

وتستند عيادة الأمراض الموسمية، التي يقودها الدكتور راكيش كومار غوبتا، استشاري أمراض الجهاز التنفسي والمدير الطبي لمستشفى لايف كير، المصفح، إلى خبرة المستشفى الواسعة وبنيته التحتية المتكاملة، بما في ذلك مرافق العزل المخصصة عند الحاجة.

وقال سعادة الدكتور فيصل الأحبابي، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة: "نشهد اليوم افتتاح هذه العيادة التي تعكس الجهود المستمرة في توفير خدمات تخصصية تعزز الوقاية والكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب، بما يسهم في حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع في الإمارة، والحد من انتقال العدوى، ودعم جهود الجاهزية والاستجابة الطبية. ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية أبوظبي لبناء منظومة صحية أكثر استباقية، ترتكز على الوقاية، وتضع الإنسان أولاً، وتوفر رعاية صحية عالية الجودة يسهل الوصول إليها."

وتركز العيادة على تشخيص وعلاج مجموعة من الحالات الشائعة، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي، والهضمي، والتهابات الجلد والأنسجة الرخوة، إلى جانب الحالات التي تتطلب متابعة تخصصية دقيقة.

كما تستفيد العيادة من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التابعة لبرجيل القابضة، بما يتيح الوصول المنسق إلى الرعاية التشخيصية المتقدمة والخبرات السريرية الواسعة عبر شبكة المجموعة.

وستعمل العيادة بالتعاون مع أصحاب العمل وأماكن إقامة العمال والمجموعات المجتمعية لدعم برامج التوعية وحملات الفحص وخدمات الاستشارات وتهدف العيادة، من خلال الكشف المبكر عن العدوى وضمان العلاج المناسب، إلى الحد من انتقال العدوى في أماكن العمل والتجمعات السكانية.

وقال الدكتور راكيش كومار غوبتا: "جاء تصميم عيادتنا لتقديم رعاية شاملة تبدأ من التدخل السريع الفحوصات والتقييم الطبي الدقيق، وصولاً إلى العلاج والإرشاد والوقاية. كما سنركز بشكل كبير على تثقيف المرضى وتمكينهم من فهم سبل حماية أنفسهم وأسرهم وزملائهم في العمل".

مع افتتاح هذه العيادة، يهدف مستشفى لايف كير مصفح إلى تعزيز دعم الصحة العامة في أبوظبي من خلال الجمع بين الخبرة السريرية والرعاية الصحية الوقائية والتوعية المجتمعية في خدمة واحدة متكاملة.

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