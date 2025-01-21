يعلن مستشفى ريم، الرائد في قطاع الرعاية الصحية الخاص في الإمارات العربية المتحدة، عن شراكته الاستراتيجية مع شركة انتغرا لتطبيق حلول أتمتة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الشراكة إلى تحديد معايير جديدة للابتكار في قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات وتحسين رعاية المرضى.

الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

تتمحور هذه الشراكة حول المنصات الرائدة من" ديسكفري DicoveryÒ" و"أوكتوبوس OctopusÒ " المتخصصة في الترميز التلقائي والتحقق من صحة المطالبات، بالإضافة للأتمتة الذكية للفواتير والمطالبات الطبية. توفر هذه الأدوات المتقدمة لمستشفى ريم القدرة على تحسين عمليات إدارة دورة الإيرادات ، وتقليل رفض المطالبات، وتسريع التعويضات. بفضل الخاصية المتميزه والفريده من نوعها للاتصال بدون أكواد"Zero-code Connectivity" التي يوفرها "أوكتوبوسOctopusÒ " ، تمكن المستشفى من تطبيق ودمج هذه الحلول بسهولة وسلاسة، مما يلغي الاعتماد على الطرق التقليدية ويضمن التنفيذ السريع والفعال.

رؤية مشتركة للابتكار المرتكز على المريض

بداية أكد السيد زيد السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم، أن "هذه الشراكة الاستراتيجية بين مستشفى ريم وشركة انتغرا تجسد رؤيتنا لتطوير نظام صحي متكامل يرتكز على الابتكار والكفاءة. إنها ليست مجرد خطوة نحو تحسين العمليات التشغيلية، بل هي التزام عميق وراسخ بتقديم رعاية صحية متميزة تسهم في تحقيق نمو مستدام وتركز على تلبية احتياجات المرضى في المقام الأول".

وأضاف السيد كلانسي بو، الرئيس التنفيذي لمستشفى ريم: "يمثل تعاوننا مع انتغرا خطوة استراتيجية مهمة نحو تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية والنتائج الصحية للمرضى. نحن واثقون من أن حلول انتغرا ستساهم في تعزيز ريادة المستشفى في قطاع الرعاية الصحية"

من جانبه صرّح السيد عصام الحسون، الرئيس التنفيذي لشركة انتغرا، قائلاً: "تجسّد شراكتنا مع مستشفى ريم الدور الحيوي الذي تلعبه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية. من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، فإننا لا نكتفي بتعزيز أسس النمو المستدام، بل نضمن كذلك التفوق في رعاية المرضى وازدهار أداء الأعمال معًا".

إلى ذلك، صرح السيد علاء عبيد، المدير التنفيذي للعمليات بمستشفى ريم: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المتمثلة في تبني الابتكار لصالح مرضانا وموظفينا. من خلال دمج أدوات انتغرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نُحقق تحسينات ملحوظة في العمليات الأساسية ونؤسس لتميز تشغيلي ومالي مستدام"

تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين النتائج

أشاد السيد نوشاد محمد، مدير تقنية المعلومات بمستشفى ريم، بتأثير منصات " ديسكفري DicoveryÒ" و" اكتوبوس OctopusÒ" قائلاً: "لقد أحدثت هذه الحلول تحولًا جذريًا في عملياتنا، حيث ساعدتنا على تحسين سير العمل الأساسي، زيادة دقة البيانات، وضمان تقديم سلس للمطالبات، مما أتاح لفريقنا التركيز على مبادرات استراتيجية تُعزز من نمو المستشفى".

كما أضاف السيد كيران كونديستي، مدير إدارة دورة الإيرادات بمستشفى ريم: "في إطار سعينا الدائم لتحسين الأداء التشغيلي أسهمت منصة "ديسكوفري" من انتغرا في عمل تحول جوهري في إدارة دورة الإيرادات من خلال أتمتة عمليات الفوتره والترميز الطبي المعتمد على الذكاء الاصطناعي مما أسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل رفض المطالبات"

الفوائد الجوهريه للشراكة

تقليل رفض المطالبات : من خلال منع الأخطاء المحتملة قبل تقديم المطالبات بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي

: من خلال منع الأخطاء المحتملة قبل تقديم المطالبات بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي تحسين العمليات : رفع الانتاجيه وتقليل المصاريف التشغيليه

: رفع الانتاجيه وتقليل المصاريف التشغيليه تسريع عملية تحصيل التعويضات : الإتمتة الدقيقة تضمن تقديم المطالبات في الوقت المناسب.

: الإتمتة الدقيقة تضمن تقديم المطالبات في الوقت المناسب. تحسين التدفق النقدي: تساهم في تحقيق استدامة مالية ومرونة تشغيلية أكبر.

خطط المستقبل

بناءً على نجاح التنفيذ الأولي في عام 2024، سيقوم مستشفى ريم في عام 2025 بدمج حلول إضافية من انتغرا ، بما في ذلك:

التحقق التلقائي من أهلية التأمين.

التحقق التلقائي من أهلية التأمين. حلول إعادة تقديم المطالبات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

عن مستشفى ريم

يقع مستشفى ريم في جزيرة الريم بأبوظبي، وهو منشأة طبية متعددة التخصصات بسعة أكثر من 200 سرير، يقدم خدمات في أكثر من 35 تخصصًا، بما في ذلك خدمات الطب النفسي الداخلي. يتميز المستشفى بمعدات تشخيصية متطورة وفريق من أفضل الخبراء لتقديم رعاية صحية متمركزة على المريض ومتوافقة مع المعايير الدولية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.reemhospital.com.

عن شركة انتغرا

تتخصص Ntigra في حلول إدارة دورة الإيرادات (RCM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تحسين الربحية والكفاءة التشغيلية لمقدمي الرعاية الصحية. من خلال أتمتة العمليات وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام أدوات متقدمة مثل Discovery® وOctopus®، تُمكّن Ntigra المؤسسات من التركيز على تقديم رعاية عالية الجودة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ntigra.com.

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