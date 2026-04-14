أبوظبي : أطلق مستشفى برجيل أبوظبي، أحد المستشفيات الرائدة التابعة لمجموعة برجيل القابضة، الجناح الكوري (كوريان بافيليون)، وهو منصة سريرية مُخصصة تهدف إلى توفير الخبرات الطبية الكورية المُعتمدة وبروتوكولات العلاج للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

حضر تدشين الجناح كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجونغ كيونغ جوي، القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة وعمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وكبار مسؤولي الإدارة في المجموعة.

وتم تطوير الجناح استجابةً للعدد المُتزايد من المرضى من المنطقة الذين اعتادوا السفر إلى كوريا الجنوبية لإجراء فحوصات تشخيصية مُتقدمة، وعمليات جراحية مُعقدة، وبرامج إعادة تأهيل مُتخصصة، من خلال دمج أخصائيين ومسارات علاجية مُدرَّبة في كوريا ضمن منظومة مستشفيات برجيل الحالية.

وتُتيح هذه العيادة للمرضى الوصول إلى معايير رعاية معترف بها دوليًا دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج، ومن أبرز سمات الجناح الكوري نموذج الرعاية المتمحورة حول المريض، حيث تأتي الفرق الطبية إلى المريض بدلًا من تنقله بين أقسام متعددة، ويُتيح هذا النهج المنسق إجراء استشارات متعددة التخصصات في مكان واحد، مما يُحسِّن الكفاءة والراحة واستمرارية الرعاية.

يُقدِّم كوريان بافيليون خدمات في جراحة العظام، وجراحة الأعصاب والعمود الفقري، والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والطب الباطني، وطب الأسنان، كما يتبع كل تخصص بروتوكولات قائمة على الأدلة ومتوافقة مع المؤسسات الكورية الرائدة، مدعومة بتقنيات تشخيص وعلاج متطورة، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية أكثر تعقيدًا أو مطوَّلة، يتم دمج الخدمات بسلاسة مع مرافق مستشفى برجيل أبوظبي المتطورة لضمان استمرارية الرعاية وسلامتها.

ويرتكز الجناح على فلسفة تجمع بين الصحة والانسجام والإرث الطبي، حيث يعكس مفهوم الصحة تقديم رعاية قائمة على العلم، تتسم بالدقة وتُحقق نتائج قابلة للقياس. ويُجسّد مفهوم "هارموني" روح التعاون بين الأخصائيين الكوريين وفرق برجيل الطبية متعددة الثقافات، بينما يعكس مفهوم "هيريتج" تكامل التقاليد الطبية الكورية مع معايير برجيل العالمية ونهجها الذي يضع المريض في صميم الرعاية.

وصرح الدكتور شمشير فاياليل: "نهدف إلى تجاوز التحديات التي قد يواجهها المرضى عند البحث عن رعاية طبية متقدمة خارج الدولة، وقد صُمم الجناح الكوري ليقدّم مستوىً مماثلًا من التميّز السريري والدقة وبروتوكولات إعادة التأهيل التي تشتهر بها المؤسسات الطبية الكورية الرائدة، ولكن ضمن بيئة قريبة وميسّرة للمرضى، وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز ثقة المرضى، وتحسين النتائج العلاجية، وإعادة صياغة مفهوم تقديم الرعاية التخصصية في المنطقة".

وفي سياق منفصل، وقّع المستشفى مذكرة تفاهم مع مستشفى جامعة كوريا أنام لتعزيز التعاون السريري وتبادل الخبرات، حيث تُمكّن هذه الاتفاقية الأطباء الزائرين من كوريا من إجراء عمليات جراحية متخصصة في أبوظبي، وتدعم تبادل المعرفة السريرية، وتُعزز التميز الجراحي ورعاية المرضى من خلال تعاون مُنظم بين المؤسستين.

وأكد الدكتور جيسون بارك، استشاري جراحة العظام المتخصص في الكتف والطرف العلوي ومدير الجناح الكوري في مستشفى برجيل، إن هذا الجناح يعكس التزامًا مشتركًا بالطب الدقيق والرعاية المتمحورة حول المريض. وأضاف: "يعتمد نظام الرعاية الصحية الكوري على التدريب السريري الدقيق، والتقنيات الجراحية طفيفة التوغل، وبرامج إعادة التأهيل المنظمة، ومن خلاله، سنقدم هذه المزايا ضمن بيئة برجيل متعددة التخصصات، مما يضمن حصول المرضى على تقييم شامل، وعلاج دقيق، ومتابعة منسقة تحت سقف واحد".

ويضم الفريق الطبي الكوري في الجناح كلاً من: الدكتور جيسون بارك؛ والدكتور كيو هوان جونغ، استشاري الأنف والأذن والحنجرة؛ والدكتور سيونغ هيون يانغ، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري؛ والدكتور سيونغ إيون بيون، استشاري جراحة العظام المتخصص في الركبة والورك؛ والدكتور سيونغ باي لي، استشاري جراحة المسالك البولية؛ والدكتور كي يون هوه، أخصائي الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل. والدكتور جيونغجون تشاي، أخصائي أمراض اللثة وزراعة الأسنان، جميعهم حاصلون على شهادات البورد وتلقوا تدريبهم في مستشفيات رائدة في كوريا الجنوبية.

كما يتوفر دعم متعدد اللغات باللغات العربية والإنجليزية والكورية لتسهيل الاستشارات والمتابعة، مما يضمن حصول المرضى على رعاية تراعي خصوصياتهم الثقافية وتتميز بالتنسيق الجيد.

