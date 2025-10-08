دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف مركز موسكو للابتكار، في دراسة جديدة عُرضت خلال قمة الشركات الناشئة في موسكو التي نظّمتها حكومة موسكو بالتعاون مع "سبير"، عن نتائج تُفنّد الكثير من التصورات السائدة حول بيئة الشركات الناشئة. فقد قارن الخبراء بيانات دولية حول معدلات فشل الشركات بتحليلات خاصة للمشروعات الروسية الواعدة. وأظهرت النتائج أن العديد من الأساطير المتداولة لا تعكس الواقع، وقدمت صورة أكثر دقة عن معدلات بقاء الشركات الناشئة في روسيا والعالم.

ما الذي يحدث؟

على الصعيد العالمي، هناك تحوّل في تقييم المخاطر التي تواجه الأعمال الجديدة. فلم تعد "وادي الموت" تُعتبر مجرد تهديد، بل مرحلة حتمية — ومفيدة في جوانب كثيرة — لتعزيز صلابة الشركة. وتُظهر أبحاث المركز أن النجاح يعتمد بدرجة أقل على حجم التمويل الأولي، وبدرجة أكبر على قدرة الفريق على الإصغاء للسوق، وسرعة التكيّف، وحسن استغلال الدعم الخارجي.

ورغم التحديات القائمة، تُطوّر روسيا منظومة ابتكار مرنة ومتنوعة، حيث تبلغ معدلات البقاء بعد ثلاث سنوات مستويات مماثلة لتلك في أوروبا والولايات المتحدة.

أسطورة الـ 90%

الاعتقاد بأن 90% من الشركات الناشئة الروسية تنهار خلال عامها الأول لم يعد صحيحاً. فقد أظهرت دراسات تعود إلى العقد الماضي نسباً مماثلة، لكنها ركزت بالأساس على شركات الإنترنت، وغالباً ما احتسبت الشركات التي توقفت عن النمو وليس فقط تلك التي أُغلقت.

أما البيانات العالمية الراهنة فتشير إلى أن 40–60% من الشركات تغلق أبوابها في سنواتها الأولى — مع اختلافات بين الدول والقطاعات وظروف الدعم. السبب الرئيسي ليس نقص التمويل، بل ضعف الطلب وسوء تقدير السوق. وتشمل العوامل الأخرى:

غياب الطلب

التمويل غير الكافي

ضعف الفريق

خسارة المنافسة

توقيت سيئ لإطلاق المنتج

تجاهل ملاحظات العملاء

غموض تصميم المنتج

تسويق غير فعال

أخطاء تسعيرية أو ارتفاع التكاليف

من الذي ينجو؟

حوالي 80% من الشركات الناشئة الروسية تواجه أزمة مبكرة. وغالباً ما تظهر الأزمة عند أولى المبيعات (41%) أو أثناء اختبار المنتج (34%). ويعتمد البقاء على تبنّي نهج شامل، لا يقتصر على خفض التكاليف.

وبحسب الدراسة، فإن 88% من الشركات الناشئة لجأت إلى دعم خارجي لتجاوز الصعوبات: نصفها عند أول إشارة خطر، و33% بعدما أدركت عجزها عن المواجهة منفردة، و11% بعد تلقي نصائح قوية للتوجّه نحو الدعم.

أبرز مصادر الدعم للشركات الناشئة الروسية:

العملاء والشركاء الرئيسيون (من خلال تسهيلات وتطوير المنتجات)

مؤسسات التنمية (كمصدر مركزي للدعم المنظم)

الحاضنات والمسرّعات (الإرشاد، بناء الشبكات، اختبار المنتجات، الترويج)

المستثمرون الملائكة (الدعم المالي)

لكن الدراسة تؤكد أن الدعم الخارجي لا يكون فعالاً إلا إذا تزامن مع قوة داخلية: فريق متماسك، إدارة جيدة، وسرعة في اتخاذ القرارات.

الخصوصية الروسية

في روسيا، يبقى نحو 61% من شركات التكنولوجيا في السوق بعد ثلاث سنوات — وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي. أما الشركات الناشئة التي تأسست خلال أو بعد الجائحة فكانت أكثر قدرة على الصمود، لأنها نشأت في ظروف من عدم اليقين، وركزت منذ البداية على قطاعات واعدة.

الخلاصة

تُقدّم دراسة مركز موسكو للابتكار صورة أكثر تعقيداً، ولكن أيضاً أكثر تفاؤلاً من السرديات المعتادة. فـ"وادي الموت" ليس حكماً بالإعدام، بل ميدان تدريب قاسٍ. الشركات التي تجتازه تخرج أكثر قوة واستدامة.

ويرتكز النجاح على ثلاثة عناصر أساسية: فهم احتياجات العملاء، بناء فريق قوي، والاستفادة الكاملة من المنظومة الوطنية. والشركات الناشئة الروسية تُثبت أن هذه الصيغة فعّالة.

-انتهى-

