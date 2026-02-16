الدوحة، قطر- وقّع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع شركة سنونو للتجارة والخدمات ذ.م.م، وذلك في إطار جهوده لدعم مسار التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدمات التطوير المهني التي يقدمها في سياق منظومة التعليم والتدريب في دولة قطر.

وقّع المذكرة كل من السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، والسيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو. وتضع هذه الاتفاقية إطارًا للتعاون بين الطرفين يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لبرامج المركز، وتيسير الوصول إلى خدماته وتقديمها بصورة أكثر سلاسة وفاعلية، بما يخدم الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين وممارسي الإرشاد والتطوير المهني وسائر فئات المجتمع.

كما يستهدف هذا التعاون الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة لشركة سنونو في تطوير أدوات رقمية تيسر للمستفيدين الالتحاق ببرنامج "الدليلة" للإرشاد المهني المتخصص. فمن خلال إتاحة الخدمة ضمن قسم "سنونو سيتي" عبر تطبيق سنونو، ستلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشق التقني للبرنامج، مما يربط المستفيدين بخبراء مؤهلين في الإرشاد والتطوير المهني يقدمون جلسات إرشادية فردية للشباب في مختلف محطات التعليم والحياة المهنية. هذا التكامل الرقمي سيعزز تجربة المستخدمين ويجعل الحصول على خدمات الإرشاد المهني متاحًا بضغطة زرٍ وفي أي وقت، بما يضمن وصول الدعم المهني بمرونة فائقة إلى المهتمين في كافة أنحاء دولة قطر.

ومن جهته، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: "تعتمد جودة خدمات التطوير المهني اليوم على سرعة وسهولة الوصول إلى الإرشاد الموثوق والفرص وتجارب التعلّم التي تهم المستفيدين. وتعكس هذه المذكرة التزام المركز بتحديث أدواته خدمةً للمجتمع، ولبناء أدوات تقنية تواكب العصر وتجعل برامجنا أقرب إلى الناس، وأسهل استخدامًا، وأكثر وضوحًا في أثرها. وشركاتنا هذه مع سنونو خطوة نحو الارتقاء بجودة خدمات التطوير المهني، وتحسين تجربة المستفيدين منها، بما ينسجم مع أولويات الدولة الحالية في تطوير التعليم والتدريب وتنمية رأس المال البشري".

وبدوره، قال السيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لسنونو: "نفخر بهذه الشراكة مع مركز قطر للتطوير المهني، والتي تعكس التزام سنونو بدعم مسار التحول الرقمي في الخدمات المجتمعية والتعليمية. ومن خلال توظيف بنيتنا التكنولوجية المتقدمة عبر تطبيق سنونو، نسعى إلى تسهيل وصول الشباب والأسر إلى خدمات الإرشاد المهني بصورة أكثر مرونة وسلاسة، بما يسهم في تمكين الأجيال القادمة ودعم التنمية البشرية في قطر".

وينسجم توقيع مذكرة التفاهم بين مركز قطر للتطوير المهني وشركة سنونو مع أجندة دولة قطر للتحول الرقمي، ومع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التنمية البشرية وتحديث أدواتها في صميم التنمية المستدامة. وتؤكد حرص المركز على تعزيز قنوات التواصل الرقمية التي تربطه بجمهوره وتصلهم ببرامجه وخدماته، والاستجابة لاحتياجات المتعلمين وأولويات سوق العمل المتغيرة باستمرار.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

لتبقى على اطلاع دائم بأنشطة مركزنا على وسائل التواصل الاجتماعي، تابع حساباتنا على: Instagram، وYouTube، وFacebook، وX، وTikTok، وLinkedIn.

ولأية استفسارات إعلامية، يرجى التواصل مع: qcdc@qf.org.qa

نبذة عن سنونو:

تأسست سنونو عام ٢٠١٩، وهي الشركة التقنية الرائدة في قطر والتطبيق الشامل متعدد الخدمات، حيث تقدم حلولاً في التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية والحلول عند الطلب. وانسجاماً مع توجه قطر نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، تقود سنونو الابتكار في خدمات التوصيل والتجارة السريعة والخدمات اللوجستية للميل الأخير وحلول الأعمال، عبر ربط العملاء والتجار والشركاء في مختلف أنحاء الدولة بسلاسة. وتعد سنونو من أسرع شركات التقنية نمواً في قطر، وتسهم في دعم التحول الرقمي عبر حلول تقنية متقدمة، مع التزام مستمر بتنمية الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار.

