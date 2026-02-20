الوجهة الجديدة تتسع لـ 4000 ضيف وتضم بنية تحتية رقمية وتجهيزات إضاءة ومنصات متكاملة للفعاليات المؤسسية الكبرى

تدشين الوجهة يدعم المرحلة التالية من توسعة أبتاون دبي بالتزامن مع أعمال تطوير أبراج تجارية إضافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن التدشين الرسمي لوجهة "ذا بلازا" في منطقة أبتاون دبي، لتمثّل هذه المساحة المفتوحة التي تمتد على 21 ألف متر مربع ركيزةً محوريةً في المخطط العام للمنطقة. وصُممت هذه الوجهة لتكون حاضنةً للمؤتمرات المؤسسية والفعاليات الجماهيرية والحفلات الكبرى، بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 ضيف، مما يُعزز قدرة أبتاون دبي على استقطاب الشركات العالمية من مختلف القطاعات بالتزامن مع دخول المنطقة مرحلةً جديدةً من التوسع.

وتحتل "ذا بلازا" موقعاً استراتيجياً في قلب المنطقة، لتعمل كشريان ربط حيوي يصل برج أبتاون بمختلف المعالم التجارية والسكنية المحيطة، مما يرفع مستوى الترابط في مجتمع أبتاون ويكفل تكامل تجربة الزوار والمقيمين. وجُهّزت المنطقة ببنية تحتية رقمية وفنية عالية التطور، تشمل أنظمة إضاءة ومنصات عرض حديثة، لضمان انسيابية تنظيم الفعاليات واستمرارية الزخم التشغيلي على مدار العام، بما يخدم قطاعات التجارة والمال والتكنولوجيا بكفاءة عالية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يُشكل افتتاح ذا بلازا علامةً فارقةً في مسيرة تطور أبتاون دبي، حيث يُحول المنطقة إلى وجهةٍ جامعةٍ توحّد الناس عبر الأعمال والثقافة والتجارب المشتركة. وبفضل مساحتها الواسعة وقدرتها على استيعاب 4000 ضيف، تقدم ذا بلازا إمكانات استثنائية ترسخ مكانة أبتاون دبي كمنصة رئيسية للفعاليات الدولية الكبرى وللحياة المجتمعية اليومية. ومع مضينا في تنفيذ المخطط العام لأبتاون دبي، ستؤدي ذا بلازا مهمةً مركزيةً في تنشيط المنطقة وخلق هويّة مكانية قوية، دعماً لرؤية دبي كواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة".

ويأتي هذا الإطلاق تزامناً مع تقدم العمليات الإنشائية للمرحلة التالية من المشروع، حيث يجري حالياً تطوير برجين تجاريين بارتفاع 23 و17 طابقاً، ليضيفا مساحة إجمالية قدرها 62 ألف متر مربع من المكاتب ومساحات التجزئة الفاخرة من الفئة الممتازة. وتستهدف الخطة الشاملة للمنطقة، عند اكتمالها، توفير مساحة طابقية إجمالية تبلغ 538 ألف متر مربع، تشمل تخصيص 232 ألف متر مربع للمساحات المكتبية التجارية الفاخرة.

ومع تسارع وتيرة التطوير، تواصل أبتاون دبي مسار تقدمها لتكون منطقة متكاملة تدعم استدامة الأداء التجاري طويل الأمد، مستقطبةً الكفاءات العالمية لتعزيز موقع دبي كمركز ريادي للتجارة والابتكار والاستثمار.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويمثل المركز منصة اقتصادية موحدة تتلاقى فيها السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للشركات المسجلة لديه فرص الوصول إلى الأسواق الناشئة الواعدة والاستفادة من آفاق النمو العالمي على نطاق واسع. ويعمل المركز على تيسير ممارسة الأعمال لأعضائه انطلاقاً من أحد أكثر المراكز التجارية تميزاً من الناحية الاستراتيجية في العالم، مستنداً في ذلك إلى منظومات متخصصة وحلول تجارية وعقارية مرنة، إلى جانب توفير سبل الاتصال المباشر بالخبرات والشركاء والكفاءات المهنية. وبفضل هذه المقومات الشاملة، يضم المركز حالياً أكثر من 26,000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار.

ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.

حول ذا بلازا

تتوسط "ذا بلازا"، الوجهة المفتوحة للفعاليات التي تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع، منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي مصممةً لتقديم تجارب عالمية المستوى. وجُهّزت الوجهة ببنية تحتية فائقة الحداثة، تشمل شاشة عرض عالية الدقة (HD) بطول 43 متراً وأنظمة صوت وإضاءة متطورة، لتوفر مساحات مرنة تستوعب 4000 ضيف، مما يؤهلها لاستضافة طيف واسع من الفعاليات بدءاً من الحفلات الموسيقية والمهرجانات ومناطق المشجعين، وصولاً إلى حفلات العشاء الكبرى وعروض الأزياء والعروض الثقافية. وتتولى مجموعة سفن مانجمنت (7Management)، الرائدة إقليمياً في قطاع الضيافة والترفيه، إدارة عمليات ذا بلازا، لتجسد روح دبي النابضة بالحيوية والتنوع والإلهام.

حول أبتاون دبي

يبرز مشروع أبتاون دبي كوجهة تطويرية مستدامة ومتعددة الاستخدامات، طوّرها مركز دبي للسلع المتعددة لتشكل "البوابة الجنوبية" الاستراتيجية لإمارة دبي. وتدمج هذه المنطقة الأيقونية بين المساكن الفاخرة ومساحات الأعمال عالمية الطراز وخيارات الضيافة والترفيه الاستثنائية، ضمن مجتمع حضري ديناميكي يضم ثمانية أبراج، يتصدرها برج أبتاون الذي صممته شركة أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية. وتوفر سو/ أبتاون دبي ريزيدنسز (SO/ Uptown Dubai Residences) نمط معيشة فاخر بإطلالات بانورامية على أفق دبي، معززةً بمرافق عصرية تلبي تطلعات الأفراد والعائلات، لتقدم تجربة سكنية تجمع بين الرقي والتصميم المعاصر في قلب دبي الجديدة.

ويُضيف فندق سو/ أبتاون دبي (SO/ Uptown Dubai Hotel) بُعداً إضافياً من التميز عبر خدمات ضيافة ذات 5 نجوم في موقع حيوي، بينما تعمل "ذا بلازا" كمركز ثقافي وتجاري في قلب المنطقة، محاطةً بمتاجر التجزئة وخيارات الطعام المتنوعة والأعمال الفنية. ويقدم ذا أتريوم (The Atrium) تجارب طهي عالمية تشمل مطعم صور (Sur) المستوحى من النكهات الإيجية والمتوسطية، ومقهى أبتاون سوشيال (Uptown Social) الشهير بأجوائه المجتمعية. وحاز برج أبتاون على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)، مؤكداً التزام المشروع بمعايير الاستدامة، في حين يعزز التوسع المستمر للمنطقة، عبر إضافة أبراج ومكاتب ومرافق ثقافية جديدة، مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والأعمال، مع توفير تجربة معيشية فائقة الجودة.

نبذة عن سفن مانجمنت (7Management)

تُعد مجموعة سفن مانجمنت (7Management) شركةً عالميةً رائدة في إدارة الضيافة، تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، وتشتهر بابتكار وجهات طعام وترفيه حائزة على جوائز في الشرق الأوسط وأوروبا. ونجحت المجموعة، منذ تأسيسها عام 2015، في ابتكار تجارب استثنائية تتراوح بين المطاعم العصرية ومفاهيم الترفيه الفاخرة في الإمارات وحول العالم. وتمتلك المجموعة محفظةً متنوعة تضم أبرز العلامات التجارية في المنطقة، ومنها فبراير 30 (February 30)، ولوشياز (Lucia’s)، وذا ثياتر (The Theater)، وسفن سيسترز (Seven Sisters)، وأنتيكا (Antika)، وليموناتا (Limonata)، وصيف (Sayf)، وميت ذا فيش (Meat the Fish)، وإم شريف (Em Sherif)، ويوبي (YUBI)، وليدي بيرد (Lady Bird). وتدمج سفن مانجمنت المأكولات الراقية مع الترفيه الغامر عبر مطاعمها وصالاتها ونواديها الشاطئية والليلية، لخلق تجارب تتجاوز حدود الضيافة التقليدية. وتنشط الشركة، بجانب تميزها التشغيلي، كشركة استثمارية رائدة تعمل على تطوير وامتلاك وتشغيل مفاهيم المأكولات والمشروبات التي تساهم في تشكيل المشهد الثقافي والطهي في المنطقة.

