سيركز حرم مركز دبي للسلع المتعددة على التعلم والتطوير المهني، فيما ستتخصص منصة الذكاء الاستراتيجي في الخدمات الاستشارية، وذلك ضمن منصة معرفية موحدة

ستوفر المبادرة للشركات والحكومات والمؤسسات خبرات متخصصة، ومعلومات سوقية، وقدرات في التطوير المهني، في وقت تتشكل فيه التجارة بصورة متزايدة بفعل التكنولوجيا والعوامل الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 16 يونيو 2026: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن خططه لإطلاق حرم مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة الذكاء الاستراتيجي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهما منصتان جديدتان تهدفان إلى مساعدة الشركات والحكومات والمؤسسات على الاستجابة للقوى التي تعيد تشكيل التجارة العالمية.

ويمثل هذا التوجه توسعاً في دور مركز دبي للسلع المتعددة إلى ما هو أبعد من البنية التحتية للأعمال وتأسيس الشركات، بما يعكس تنامي الطلب على الخبرات المتخصصة في مجالات مثل الاستراتيجية التجارية، واعتماد التكنولوجيا، والتنمية الاقتصادية، وتطوير القدرات البشرية.

واستناداً إلى أكثر من عقدين من الخبرة بوصفه أحد أبرز مراكز التجارة الرائدة في العالم، ستشكل المنصتان معاً منصة معرفية موحدة تجمع بين التعليم التنفيذي، والمعرفة القطاعية، والخدمات الاستشارية تحت مظلة واحدة.

وسيكون حرم مركز دبي للسلع المتعددة بمثابة المنصة المتخصصة التابعة للمؤسسة في مجالي التعلم والتطوير المهني، حيث سيجمع بين التعليم التنفيذي، والدورات التخصصية المتقدمة، والندوات الافتراضية، والتدريب المتخصص، ومبادرات تبادل المعرفة. وانطلاقاً من الأنشطة التعليمية القائمة عبر مجتمعات مركز دبي للسلع المتعددة في قطاعات السلع والتكنولوجيا والتجارة، ستسهم المنصة في تطوير القدرات في مجالات تشمل تجارة السلع، وتمويل التجارة، والتقنيات الناشئة، والاستدامة، والتجارة العالمية.

أما منصة الذكاء الاستراتيجي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، فستقدم خدمات استشارية وخدمات استشارات للحكومات، والمناطق الاقتصادية، والمنظمات القطاعية، والشركات. ومن خلال الجمع بين الخبرة العملية، والأبحاث الحصرية، والمعلومات السوقية، والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستدعم المنصة الجهات الساعية إلى تعزيز تنافسيتها، واستقطاب الاستثمار، وترسيخ موقعها لتحقيق نمو طويل الأجل.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "على مدى أكثر من عقدين، أسهم مركز دبي للسلع المتعددة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسلع والابتكار. وخلال هذه المسيرة، طورنا مزيجاً فريداً من الخبرات، والمعلومات السوقية، والشبكات القطاعية، والتجربة العملية. ويمثل إطلاق حرم مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة الذكاء الاستراتيجي المرحلة التالية في مسيرة تطورنا. وستتيح لنا هاتان المنصتان معاً توسيع نطاق مشاركة هذه المعرفة على نحو أوسع، بما يساعد الشركات والحكومات والمؤسسات على بناء القدرات، وفتح آفاق النمو، والتعامل مع بيئة تجارة عالمية تزداد تعقيداً. ومن خلال ذلك، نوسع دور مركز دبي للسلع المتعددة من تيسير التجارة إلى الإسهام في رسم ملامح مستقبلها".

ويستند هذا الإطلاق إلى السجل الراسخ لمركز دبي للسلع المتعددة في تقديم التعليم المتخصص القائم على احتياجات القطاعات، والريادة الفكرية، والدعم الاستشاري عبر قطاعات تشمل السلع، والتكنولوجيا، وتمويل التجارة، والتنمية الاقتصادية.

وستشكل المبادرات القائمة، بما في ذلك مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة دبي للذهب والسلع، ومركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب الشراكات الأكاديمية الاستراتيجية، جزءاً من هذه المنصة المعرفية الأوسع.

وسيتم طرح حرم مركز دبي للسلع المتعددة ومنصة الذكاء الاستراتيجي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من خلال برنامج تنفيذ مرحلي، على أن تركز المرحلة الأولى على المحتوى التعليمي، والخدمات الاستشارية الاستراتيجية، والشراكات مع الشركات والمؤسسات والمنظمات القطاعية الرائدة العاملة عبر شبكة مركز دبي للسلع المتعددة العالمية.

مركز دبي للسلع المتعددة

العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

pr@dmcc.ae

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويمثل المركز منصة اقتصادية موحدة تتلاقى فيها السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للشركات المسجلة لديه فرص الوصول إلى الأسواق الناشئة الواعدة والاستفادة من آفاق النمو العالمي على نطاق واسع. ويعمل المركز على تيسير ممارسة الأعمال لأعضائه انطلاقاً من أحد أكثر المراكز التجارية تميزاً من الناحية الاستراتيجية في العالم، مستنداً في ذلك إلى منظومات متخصصة وحلول تجارية وعقارية مرنة، إلى جانب توفير سبل الاتصال المباشر بالخبرات والشركاء والكفاءات المهنية. وبفضل هذه المقومات الشاملة، يضم المركز حالياً أكثر من 26,000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار.

ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.

لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني dmcc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات