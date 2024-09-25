ستسهم منصة "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز حلول التمويل الإسلامي في فلسطين، مما يوفر دعماً للشركات والأفراد الذين يبحثون عن خيارات تمويل آمنة

تعكس مذكرة التفاهم التزام مركز دبي للسلع المتعددة بتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو المستدام، وتحقيق الشمول المالي في مختلف الأسواق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني، بهدف تسهيل المعاملات الآمنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر منصة "ترايد فلو" التابعة للمركز، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول التمويل الإسلامي في فلسطين.

وانطلاقاً من هذه الشراكة، يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى تعزيز إمكانات منصة "ترايد فلو" هدفاً إلى توفير منتجات مالية مخصصة تتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ولا تقتصر هذه الاتفاقية على دعم رؤية مركز دبي للسلع المتعددة المتمثّلة في توسيع نطاق حلول التمويل التجاري دولياً، بل تهدف أيضاً إلى معالجة فجوات التمويل التجاري البارزة.

وبفضل التزامه الكبير بتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، يُعد البنك الإسلامي الفلسطيني لاعباً رائداً على خارطة التحول الرقمي ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة. وقد نجح البنك في إنشاء أكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين، تشمل 43 فرعاً وأكثر من 100 جهاز صراف آلي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعد شراكة مركز دبي للسلع المتعددة مع البنك الإسلامي الفلسطيني خطوة بارزة أخرى في مساعينا الرامية إلى تعزيز ودعم التمويل الإسلامي في المنطقة. ومع تسجيل أكثر من 164 ألف معاملة إسلامية العام الماضي عبر منصة ترايدفلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.91 تريليون درهم، فإننا نؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويل تجاري آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعمل على تمكين الشركات ودفع النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني. نحن متحمسون لاستكشاف فرص جديدة وخلق قيمة اقتصادية مستدامة في فلسطين وخارجها."

تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي، بحضور كل من باتريك غاتا، رئيس منصة "ترايد فلو" التابعة للمركز؛ والدكتور عماد السعدي، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني؛ وبشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين، والمستشار المتخصص في التمويل الإسلامي أمجد نصر.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد السعدي، المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني: "رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي نمر بها في فلسطين إلا أننا نواصل المضي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك وبخطى واثقة، حيث جرى مؤخراً إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية الإسلامية بما يعزز التجربة المصرفية لعملائنا، وبكل تأكيد فإن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توجيهات مجلس الإدارة والخطط الاستراتيجية المعدة مسبقاً والتنفيذ الكفؤ لها من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على امتثال كافة أعمال البنك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

وبدوره، قال بشار ياسين، المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين: "إن تعزيز شراكات القطاع المصرفي الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي يسهم في تعزيز استقراره واستدامة نموه وتطوره. وقد حقق البنك الإسلامي الفلسطيني العديد من الإنجازات في هذا الجانب من خلال شراكات مميزة تسهم في الارتقاء بالصيرفة الإسلامية في فلسطين وتلبية احتياجات وتطلعات جمهورها من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية".

توفر منصة "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسع المتعددة مجموعة من الخدمات الإلكترونية المصممة خصيصاً لتسهيل التمويل المضمون وتمويل المجوهرات؛ كما تقدم حلولاً للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تسهل المنصة معاملات المرابحة في السلع المادية وتنفيذ تداولات متعددة السلع والعملات من مختلف أنحاء العالم والتي تدعمها أصول ملموسة في دولة الإمارات بما يتوافق مع أحكام الشريعة.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

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