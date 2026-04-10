دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إطلاق حزمة تسهيلات اقتصادية مؤقتة بهدف دعم ومساعدة مجتمع الأعمال والتجزئة في المركز على إدارة عملياته مع خروج المنطقة من الأوضاع الراهنة.

تهدف هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ الفوري، إلى تخفيف الضغوط التشغيلية والمالية قصيرة الأجل على قطاعي الأعمال والتجزئة في المركز.

وفي هذا السياق، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يحرص مركز دبي المالي العالمي دائماً على الوقوف إلى جانب العملاء والشركاء والموظفين انطلاقاً من مسؤوليته والتزامه الراسخ بتقديم الدعم والطمأنينة في أشدّ أوقات الحاجة. وتعكس حزمة التسهيلات الاقتصادية المؤقتة التي نقدمها نهجاً مدروساً واستباقياً لتخفيف الضغوط الحالية، فضلاً عن تعزيز قوة ومرونة واستدامة منظومة مركز دبي المالي العالمي على المدى الطويل. ونحن على ثقة بالأسس التي يتمتع بها مجتمعنا وقدرته على الخروج من هذه الظروف أقوى وأفضل مما كان عليه، الأمر الذي يضمن بدوره استمرار دبي في مسيرتها الرامية لتعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز المالية العالمية".

تشمل المبادرات التي أطلقتها سلطة مركز دبي المالي العالمي خطط سداد مرنة لقطاعي التجزئة والتجارة، وخطط تقسيط لرسوم تجديد التراخيص، ودعم إضافي لمتاجر التجزئة والتسوق. كما سيتم منح فترات سماح على بعض المدفوعات الإدارية المتعلقة بعقود الإيجار، ومسجل الشركات، وإدارة حماية البيانات، وتسجيل الموظفين في خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) التابعة للمركز.

علاوة على ذلك، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية تسهيلات تنظيمية مؤقتة لدعم الشركات الجديدة التي تسعى للحصول على ترخيص والشركات الخاضعة للإشراف التنظيمي في مركز دبي المالي العالمي.

