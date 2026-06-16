دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن حصول شركة "أوك هيل أدفايزرز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة المتخصصة في الائتمان، على ترخيص تنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية لتأسيس فرع لها في دبي. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصبحت "أوك هيل أدفايزرز" الشركة رقم 100 ضمن قائمة مديري صناديق التحوّط المسجّلين لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك في أواخر عام 2025.

يأتي توسع "أوك هيل أدفايزرز"، التي تمتلك أصولاً مدارة تبلغ حوالي 112 مليار دولار حتى 31 مارس 2026، في دبي ليؤكّد الأهمية العالمية المتزايدة لمركز دبي المالي العالمي كمركز مفضّل في المنطقة لشركات الاستثمارات البديلة ومديري الأصول والمؤسسات المالية الساعية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع لشركات إدارة الثروات والأصول في المنطقة، ويواصل استقطاب شركات الاستثمار الرائدة في العالم، حيث يعمل وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق وعالمي المستوى، ويوفر أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب.

وبهذه المناسبة، قال ديكلان تيرنان، الشريك ورئيس مجموعة تغطية العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "أوك هيل أدفايزرز": "يمثل افتتاح مكتبنا في دول مجلس التعاون الخليجي محطة مهمة في مسيرة نمو ’أوك هيل أدفايزرز‘ المتواصلة في منطقة بنينا فيها على مرّ السنوات شراكات استراتيجية. يوفر مركز دبي المالي العالمي منظومة مالية متطورة، وإطاراً تنظيمياً قوياً، وفرصاً استراتيجية للوصول إلى المستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. نتطلع إلى تعزيز حضورنا القوي بالفعل في المنطقة، ومواصلة تقديم خدماتنا المتميزة في مجال الاستثمار الائتماني، ونهجنا القائم على الشراكة طويلة الأمد، للمستثمرين وأصحاب المصلحة في المنطقة".

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسهم قرار شركة ’أوك هيل أدفايزرز‘ بتأسيس فرع لها في مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد ووجهة مفضلة لأبرز شركات الاستثمارات البديلة في العالم. وتنضمّ ’أوك هيل أدفايزرز‘ إلى منظومة سريعة النمو من شركات عالمية لإدارة الأصول والائتمان التي تزاول أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس استمرار الثقة في بيئتنا التنظيمية وبنيتنا التحتية وقدرتنا على تلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الاستثمار العالمي".

وتدير "أوك هيل أدفايزرز" مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الائتمانية تشمل الائتمان الخاص، والقروض ذات الرافعة المالية، والسندات ذات العائد المرتفع، والديون المتعثرة، والتزامات القروض المضمونة، والاستثمار الائتماني متعدد الاستراتيجيات، مدعومة بخبرة تزيد عن 30 عاماً في أسواق الائتمان العالمية.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي الإسهام بدور محوري في صياغة مستقبل القطاع المالي في المنطقة من خلال استقطاب مؤسسات عالمية المستوى، وتعزيز الابتكار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام. وبفضل مبادرات مركز دبي المالي العالمي، تحتل دبي حالياً المرتبة السابعة عالمياً كمركز مالي عالمي، والسادسة في إدارة الاستثمار.

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