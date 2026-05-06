دبي، يسلط جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي الضوء على الرفاه النفسي الصحي للنساء، ضمن مبادرة «مجلس حتها» بالتعاون مع «ذا لايت هاوس أرابيا» الشريك الرسمي للصحة النفسية والعافية المجتمعية للمجلس.

وستنعقد الجلسة القادمة من "مجلس صحتها" في 20 مايو، تحت عنوان: "المرأة، إدارة الأعباء الخفيّة، وإيجاد التوازن بين تعدّد المسؤوليات" وتناقش ما يحدث عندما تتحول جهود النساء الحثيثة إلى حالة التكيّف باستمرار مع المتطلبات، وما يخفيه ذلك من تحديات تنشأ عن التغيرات الهرمونية، وتعدد الأدوار ومسؤوليات الرعاية.

وتنظم هذه الجلسة بالتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية للأمهات والذي يصادف 6 مايو، وهي الثالثة ضمن فعاليات «مجلس صحتها» المبادرة الإقليمية الرائدة التي أطلقها مركز تقنيات صحة المرأة بالتعاون مع مؤسسة «ميم» والمستشفى الأمريكي دبي وشركة «بيري كير»، بهدف دعم صحة المرأة وتعزيز منظومة الرعاية الصحية للمرأة.

تسهم الشراكة مع «ذا لايت هاوس أرابيا» في إثراء الحوار ضمن «مجلس صحتها»، حيث يدار الحوار من قبل متحدثين متخصصين وخبراء في دعم الرفاه النفسي الصحي إلى جانب إطلاق سلسلة دعم متخصصة للصحة النفسية، مكونة من جلسات بث مباشر أسبوعياً عبر «إنستغرام» تحت عنوان «فهم التوازن».

قالت مها غورتن، رئيس جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي: " إن الترابط بين الصحة النفسية والجسدية حقيقة راسخة، وتواصل أنظمة الرعاية الصحية تقدمها لمواكبة هذا المفهوم. يوفّر جناح المرأة مساحة آمنة تسلط الضوء على الصحة النفسية كأولوية وتتطرق للتحديات النفسية والضغوطات الذهنية، كما تساهم في تفكيك الاعتقاد السائد بأن الاكتفاء والتكيّف مع العواقب هو السبيل الوحيد أمام النساء. ومن خلال شراكتنا مع «ذا لايت هاوس أرابيا»، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه النفسي الصحي للنساء كونها ركناً أساسياً من ركائز التقدم المجتمعي."

وقالت الدكتورة صالحة أفريدي، الأخصائية النفسية السريرية، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة "ذا لايت هاوس أرابيا": "نفخر بالانضمام إلى «مجلس صحتها» كشريك داعم ومختص. فالصحة النفسية هي الجانب غير المرئي الذي يؤثّر في صحة المرأة الجسدية، ويُعدّ توفير الدعم النفسي عاملاً أساسياً في تعزيز التقدّم في منظومة صحة المرأة. وبدمج الخبرة السريرية في هذه الحوارات الشهرية، نهدف إلى تحويل السردية من مجرّد التكيّف والتأقلم إلى الازدهار، وتزويد النساء بالأدوات اللازمة للتعامل مع تعقيدات العبء الذهني دون أن يفقدن ذواتهن في هذه الرحلة."

تستند الجلسات القادمة في «مجلس صحتها» إلى المفاهيم والحوارات التي طرحت في سلسلة الحوار حول التنوّع العصبي، لتسلط الضوء على حالات الإرهاق طويل الأمد لدى النساء بنتيجة الاستمرار بمجاراة التوقّعات الاجتماعية والتغاضي عن أثر الضغوطات على صحتهن وسلامتهنّ.

ويواصل مركز تقنيات صحة المرأة في جناح المرأة ترسيخ مكانة مدينة إكسبو دبي في مجال تقنيات صحة المرأة عالمياً. وبطرح الصحة النفسية إلى جانب مواضيع الصحة الجسدية، يشدّد المركز على أهمية الابتكارات الإقليمية التي تركّز على الواقع المعيشي والتجارب التي تشاركها النساء.

يفتح «مجلس صحتها» أبوابه للحضور كمساحة تثقيفية توعوية. لحضور الجلسة المقررة في 20 مايو بين الساعة 10:00 إلى 12:30 أو لمتابعة سلسلة البث المباشر عبر «إنستغرام»، ولمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة صفحة جناح المرأة على الإنستغرام أو زيارة جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي.



نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي النابض بالابتكار وتُعنى بالإنسان والبيئة على حد سواء، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية( D33 ). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.

مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر press.office@expocitydubai.ae

