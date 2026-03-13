أبوظبي : مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، عن التوسع في التشغيل التجاري القائم لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة ياس، بالتعاون مع شركة "أبولو جو" التابعة لشركة "بايدو" الصينية، والمشغّل المحلي للخدمة شركة "أوتوغو" التابعة لشركة "K2" كمشغل إضافي جديد في المنظومة، وذلك ضمن خطة التوسع التدريجي لخدمات التنقل ذاتي القيادة في إمارة أبوظبي، وبما يعزز تنوع المشغلين ويرفع جاهزية المنظومة التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة عقب استكمال المشغل مراحل الاختبار والتجارب التشغيلية بنجاح في جزيرة ياس، والانتقال إلى مرحلة التشغيل التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع، مع التوجه إلى توسيع نطاق خدماتها لاحقاً ليشمل جزيرة الريم وجزيرة المارية وجزيرة السعديات. ويمكن طلب الخدمة عبر التطبيق الذكي "AutoGo" المتوفر على متجري "أندرويد" و"آبل".

وأكد مركز النقل المتكامل أن هذه التوسعة تُجسّد دوره المحوري في تمكين واعتماد حلول التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، من خلال توفير الأطر التنظيمية والتشغيلية، وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء منظومة نقل ذكية، متكاملة ومستدامة.

وقال سعادة حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل: "يمثل انضمام مشغّل جديد للتشغيل التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في المنطقة خطوة محورية ضمن جهود المركز لتنظيم وتطوير منظومة التنقل الذكي والمستدام في إمارة أبوظبي، ويؤكد هذا الانضمام مكانة الإمارة كوجهة رائدة وجاذبة للتقنيات المتقدمة، إلى جانب جاهزية الأطر التنظيمية والتشغيلية الداعمة للتشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة."

من جانبه، قال وليد البلوشي، نائب رئيس الاستراتيجية في شركة "K2": "إن بدء العمليات مع مطلع العام يعكس تركيزنا على آلية التنفيذ وتحقيق أثر مستدام على المدى الطويل. وتوفير الرحلات المجانية في هذه المرحلة يمكّن الجمهور من اختبار التنقل الذاتي كخيار عملي للحياة اليومية، ويضع حجر الأساس لمرحلة التوسع والتشغيل التجاري المنظم."

يجدر بالذكر أن هذا التوسع النوعي في خدمات التنقل ذاتي القيادة يؤكد التزام مركز النقل المتكامل بمواصلة تطوير منظومة نقل مستقبلية قائمة على الابتكار والتكامل والاستدامة، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تسريع تبنّي التقنيات الذكية وتحقيق تجربة تنقل أكثر أمانًا وكفاءة.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات