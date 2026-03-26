أبوظبي- يواصل مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنفيذ خططه المرورية الميدانية وتعزيز استجابته التشغيلية لضمان سلامة مستخدمي الطرق، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة، بما في ذلك الأمطار وانخفاض الرؤية.

وفي هذا الإطار، يتابع المركز الحالة المرورية على مدار الساعة عبر غرفة العمليات في مركز إدارة المرور، ويرصد ويراقب حركة المركبات باستخدام الأنظمة المرورية المتعددة، بما يتيح سرعة الاستجابة لأي مستجدات. كما تم تعزيز توزيع دوريات خدمة مساندة الطرق على الطرق الرئيسية لتقديم الدعم الفوري والتعامل مع الحوادث والمركبات المتعطلة، إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية والإرشادية المرتبطة بالحالة الجوية عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة، مع الرصد المباشر لأي عوائق والتعامل الفوري معها بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطرق.

كما يدير المركز تدفق المركبات في المناطق الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويطبّق خططاً مرورية ميدانية متكاملة تسهم في الحد من الازدحامات والحفاظ على انسيابية الحركة.

ودعا المركز السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

