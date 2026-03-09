أبوظبي: أطلق مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، حملة توعوية مرورية تحت عنوان "تمهّل.. هناك من ينتظرك" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق في إمارة أبوظبي.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة القيادة بهدوء والتحلي بالتسامح مع مستخدمي الطريق أثناء القيادة، لا سيما خلال فترات الذروة قبيل الإفطار وأوقات الصلاة، حيث تزداد كثافة الحركة المرورية ويرتفع مستوى الإجهاد لدى السائقين. كما تؤكد الحملة أهمية الالتزام بالسرعات المحددة وتجنب السلوكيات المتهورة، بما يدعم توجهات الإمارة الرامية إلى خفض معدلات الوفيات والإصابات الجسيمة الناتجة عن الحوادث المرورية.

وتُنفّذ الحملة من خلال نشر الرسائل التوعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإعلانية في مختلف أنحاء الإمارة، إضافة إلى شاشات الحافلات ومحطات النقل العام بما يضمن وصول الرسائل إلى أكبر شريحة ممكنة من مستخدمي الطريق، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة. كما تشمل الحملة توزيع الوجبات والهدايا الرمزية في مواقع مختارة على الطرق قبيل وقت الإفطار.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل: "نعمل في مركز النقل المتكامل على تطوير منظومة نقل آمنة ومستدامة من خلال تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين وتوظيف أفضل ممارسات التخطيط الحديثة وإطلاق مبادرات توعوية تعزز السلوكيات الإيجابية على الطريق. ويشكّل شهر رمضان فرصة لتعزيز قيم القيادة الآمنة والمسؤولة واحترام مستخدمي الطريق انسجاماً مع معاني الشهر الفضيل، فسلامة الجميع أولوية قصوى لا تقبل التهاون."

وتأتي هذه الحملة انسجاماً مع استراتيجية الرؤية الصفرية للسلامة المرورية في الإمارة، التي تهدف إلى الوصول إلى صفر وفيات وإصابات خطيرة نتيجة حوادث الطرق، من خلال تبني أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية، بما يسهم في تعزيز سلوك القيادة الآمنة والمسؤولة وتحقيق منظومة نقل أكثر أماناً للجميع.

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

