الشارقة، بحث مركز إكسبو الشارقة مع مجموعة "إيمكس" البريطانية لتنظيم المعارض، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعارض المتخصصة واستقطاب الفعاليات الدولية الكبرى، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة بين سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، وكارينا باور الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيمكس"، بحضور عدد من مدراء الإدارات في إكسبو الشارقة، حيث ناقش الجانبان آفاق الشراكة المحتملة، وسبل توسيع مجالات التعاون في تنظيم الفعاليات المتخصصة، وتبادل التجارب التنظيمية بما يعزز من كفاءة صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع عالمياً.

كما استعرض الجانبان التطورات في القطاع على المستوى العالمي، وأهمية مواكبة المتغيرات في أنماط تنظيم الفعاليات وآليات إدارتها، مع التأكيد على دور الشراكات المؤسسية في تعزيز الجاهزية والمرونة، وبناء منظومة عمل قادرة على رفع القيمة المضافة للفعاليات المتخصصة.

بناء شراكات استراتيجية

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن الاجتماع يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات الدولية المتخصصة في القطاع، بما يعزز من مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً لاستضافة وتنظيم الفعاليات المتخصصة، ويسهم في توسيع نطاق التعاون مع الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الاجتماع مع مجموعة "إيمكس" يشكل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات التنظيمية والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في إدارة المعارض واستقطاب الفعاليات الدولية الكبرى.

وأوضح سعادة المدفع أن إكسبو الشارقة يولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حضوره في هذه الصناعة، من خلال التعاون مع شركاء دوليين يتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم المعارض المتخصصة، بما يدعم جهود استقطاب المزيد من الفعاليات النوعية ويعزز من مساهمة هذا القطاع في دعم الحراك الاقتصادي.

أفضل الممارسات

من جانبها، أكدت كارينا باور أن مجموعة "إيمكس" تحرص على توسيع شبكة علاقاتها الدولية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن اللقاء مع مركز إكسبو الشارقة أتاح فرصة مهمة لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، منوهة إلى أن اعتماد أفضل الممارسات في تنظيم المعارض المتخصصة واستقطاب الفعاليات الدولية الكبرى تشكل ركيزة أساسية في عمل "إيمكس"، مشيرة إلى أن التعاون مع مركز إكسبو الشارقة يفسح المجال أمام تبادل المعرفة والخبرات التنظيمية، وبحث فرص تطوير فعاليات تسهم في دعم نمو صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجّه إكسبو الشارقة إلى تعزيز حضوره في المشهد الدولي لصناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، من خلال توسيع شبكة علاقاته مع الجهات المتخصصة عالمياً، وتطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع وترسيخ دوره في خدمة مجتمعات الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ali@misbar-me.com

أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ahmad.aldwairi@misbar-me.com

-انتهى-

#بياناتشركات