المرسى الوحيد الحاصل على جائزة المرساة الذهبية من التصنيف 5 في الإمارات الشمالية من جمعية موانئ اليخوت البريطانية

الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة: أعلنت إدارة نادي اليخوت الملكية في رأس الخيمة عن حصول مرسى الحمرا على جائزة المرساة الذهبية من التصنيف 5 من جمعية موانئ اليخوت البريطانية (THYA) وهي من أعرق جمعيات المراسي وأكثرها تقديراً في القطاع، ليصبح المرسى الوحيد الحاصل على هذا التصنيف المرموق في الإمارات الشمالية.

ويتمتع نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة بموقع مثالي على ساحل الإمارة الساحر، وهو جزء من مشروع سياحي أكبر، ويوفر مرسى آمناً للقوارب واليخوت الفاخرة بما يشمل 200 مكان للرسوّ في الماء واليابسة، ويتيح إمكانية الوصول إلى بحيرة خاصة للرسو وتجارب ترفيهية متنوعة لأصحاب اليخوت والزوار. كما يمنح المرسى لمالكي المرافئ العديد من الخدمات والمرافق المتميزة، ومنها توفر محطة للوقود، وممر لليخوت، وساحة جافة للتخزين، ومناطق للاستحمام وتبديل الملابس، بالإضافة إلى المواقف السيارات المجاورة للمرسى مباشرة، وتوفير الماء والكهرباء في كل مرفأ، وخدمات تسجيل وتنظيف القوارب. كما يستفيد مالكو اليخوت الكبيرة من عروض الرسوّ اليومية التي تمنحهم إمكانية الرسو الآمن والاستمتاع بكافة مزايا ومرافق المرسى.

ويعتبر برنامج جوائز المرساة الذهبية برنامج اعتماد المراسي الرائد في العالم منذ أكثر من 25 عاماً، إذ يتّبع عملية تدقيق صارمة تشمل تقييمات في الموقع والتحقق من مدى امتثال المرسى لجميع اللوائح المحلية والإقليمية، واستطلاعات رضا العملاء، وخدمات اليخوت، والمرافق الراقية وغير ذلك من الممارسات الصديقة للبيئة.

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نبذة عن "الحمرا":

شركة الحمرا للاستثمار والتطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها وتعنى بتطوير المشاريع العقارية الرائدة لأنماط الحياة، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الضيافة والترفيه. ومنذ انطلاقها عام 2003 لعبت "الحمرا" دوراً مهماً في بلورة مشهد القطاع العقاري في رأس الخيمة للمساهمة في تعزيز نمو الإمارة.

تماشياً مع رؤية رأس الخيمة لعام 2030، أطلقت الحمرا خطتها الطموحة للخمسة سنين المقبلة والتي تعتمد بشكل أساسي على منهاج ثلاثي المحاور يهدف الى تقديم نمط حياة أكثر رقياً وتجويد المنتجات والخدمات والارتقاء بها نحو التميز.

تسعى الشركة باستمرار إلى دعم رحلة رأس الخيمة التحويلية كونها أحد أهم الوجهات الاستثمارية والتجارية والسكنية والسياحية وتخطط لدفع عجلة النمو المستدام من خلال توسيع المجمعات السكنية ووجهات الضيافة الحالية مع تحسين خدمة البيع بالتجزئة والاستثمار في خدمات القيمة المضافة.

تقع "الحمرا" على بعد 45 دقيقة عن مطار دبي الدولي ومنطقة التجارة لحرة، وينطوي تحت مظلتها كل من "قرية الحمرا" الحائزة على جوائز عدة و"نادي الحمرا للجولف"، و"مرسى ونادي الحمرا لليخوت"، و"منار مول" بالإضافة إلى مشروعها السكني الرائد المترقب "جزيرة فالكون" والذي سيتجاوز التوقعات ويتصدر مشهد التطورات العقارية السابقة في الإمارة.

كما تمتلك المجموعة وجهات ضيافة رائدة عدة مثل "والدورف أستوريا رأس الخيمة"، وفندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، وشاطئ "الحمرا"، ومنتجع وشاطئ سوفيتيل رأس الخيمة القادم، ومساكن الحمرا، وفندق "قرية الحمرا" الذي تديره "دويتشه هوسبيتاليتي".

وتهدف "الحمرا" خلال تطلعها لتوسعة شبكة شراكاتها الإقليمية والعالمية، إلى تعزيز جاذبية رأس الخيمة كوجهة سياحية تقدم تجربة استثنائية للعملاء والزوار والمستثمرين على حد سواء.

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نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الغني الذي يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالمها الطبيعية المتنوعة بدءاً من شواطئها الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، مروراً بصحاريها الخلابة ذات الرمال الذهبية، وانتهاءً بتضاريسها الرائعة. كما تضم الإمارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، منها 4 مواقع مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وتحتضن الإمارة إلى جانب معالمها الطبيعية الساحرة التي تشكلت خلال آلاف من السنين، قمة جبل جيس- الأعلى في دولة الإمارات، والتي تضم العديد من وجهات الجذب السياحي، من ضمنها "جبل جيس فلايت" الذي يعد أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر، بالإضافة إلى مطعم "1484 من بورو" وهو أعلى مطعم في دولة الإمارات، وغيرها من خيارات المغامرة والأنشطة الخارجية المتنوعة.

وبفضل عروضها الترفيهية والسياحية المتنوعة، اختار وزراء السياحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إمارة رأس الخيمة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2021 وذلك للعام الثاني على التوالي. وتقديراً لجهودها في توفير بيئة آمنة للسياح، تم اختيار الإمارة لتكون أول وجهة في العالم تحصل على ملصق الامتثال من "بيرو فيريتاس"، وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

تتميز إمارة رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها ضمن أسواق الإمارات والشرق الوسط وقارة أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم.

يعد تنويع موارد الدخل في رأس الخيمة بعيداً عن النفط أحد مقومات نجاحها. وتمتلك الإمارة اليوم اقتصاداً قائماً على السياحة والأعمال والتصنيع وخدمات الشحن والنقل بالإضافة إلى الموارد الطبيعية. ولا تتعدى مساهمة أي قطاع من القطاعات الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة نسبة 26%، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية تعزز من مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية في الإمارة.

ولما يزيد عن عقد من الزمن، حافظت الإمارة على تصنيفها الائتماني عند المستوى"A"، وذلك بحسب التقارير الصادرة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندارد آند بورز". ويصل عدد الشركات التي تعمل في الإمارة حالياً إلى أكثر من 38,000 شركة من 100 دولة حول العالم تمارس أعمالها في 50 مجال اقتصادي متنوع. وتستفيد جميع الشركات من البنية التحتية المتطورة للإمارة، من ضمنها امتلاك أكبر ميناء مناولة في منطقة الشرق الأوسط، ووجود مطار دولي، ومناطق صناعية ومجمعات أعمال حديثة، بالإضافة إلى مزاياها التنافسية من حيث تكلفة السكن والعمالة فضلاً عن جودة الحياة فيها. هذه المقومات مجتمعة تجعل من رأس الخيمة واحدة من النظم الاقتصادية الأكثر تنوعاً على مستوى الدولة.

وتضم الإمارة 107 مدرسة، وعدداً من مؤسسات التعليم العالي فائقة الجودة منها، الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى احتضانها عدداً من الجامعات العالمية المرموقة، من ضمنها جامعتي "بولتون" و"ستيرلينغ" البريطانيتين.

وتحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ووصل عدد سكان الإمارة في 2021 إلى حوالي 0.4 مليون نسمة، مقارنة بـ 0.345 مليون في عام 2015، شكل منها المواطنون نسبة قدرها 37% من إجمالي عدد السكان.

ومع مناخها المشمس على مدار العام، وتكلفة المعيشة المعقولة، وسهولة تأسيس المشاريع والشركات في الإمارة، تعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والأعمال والسياحة والسفر.

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