دبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلق مرسى بوليفارد مبادرة "منا وفينا"، وهي مبادرة مجتمعية إماراتية تهدف إلى دعم المشاريع المحلية، وإبراز العلامات التجارية المبدعة، وتعزيز منظومة أعمال أكثر ترابطاً واستدامة ضمن بيئة الأعمال المحلية.

تنطلق مبادرة "منا وفينا" من فكرة واضحة تقوم على أن دعم المشاريع المحلية ليس مجرد مبادرة مؤقتة، بل التزام مستمر. وتجمع المبادرة بين الأفراد وصنّاع المحتوى والمشاريع بهدف دعم نمو العلامات المحلية في مختلف أنحاء الدولة، من خلال التواجد الميداني، وتطوير محتوى تعاوني، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يوفر منصة تسهم في إبراز هذه المشاريع ودعم استمراريتها.

وفي وقت تتزايد فيه أهمية الروابط الإنسانية، تسلّط "منا وفينا" الضوء على اللحظات التي تجمع الناس وتمنح التجارب اليومية بعداً أعمق. وتشجّع المبادرة الزوار على التفاعل بشكل أقرب مع العلامات المحلية، بما يعزّز حضورها ويخلق تواصلاً أكثر تأثيراً داخل مرسى بوليفارد، حيث تنعكس هوية كل علامة من خلال تجربتها الخاصة.

تتجسّد مبادرة "منا وفينا" من خلال تفاصيل بسيطة تشجّع الزوار على دعم المشاريع المحلية بوعي. وتشارك في هذه المبادرة مجموعة من العلامات الإماراتية الناشئة، من بينها FYND وKnot وCurly House، حيث تضيف كل علامة بصمتها الخاصة من خلال هويتها المميزة وحضورها ضمن "مرسى بوليفارد".

وانطلقت الحملة رسمياً من خلال عرض يومي للكشف عن البانر في مرسى بوليفارد، بالتزامن مع عمل موسيقي خاص بإشراف عائشة التميمي، وبصوت عبدالله الشحي، ما أضفى على التجربة بُعداً عاطفياً وثقافياً مميزاً.

وتعكس مبادرة "منا وفينا" روح مجتمع مرسى بوليفارد، وتسلّط الضوء على المشاريع المحلية والأفراد الذين يصنعون هويته، كما تدعو الزوار إلى العودة واكتشاف الوجهة الاستثنائية من جديد، والتفاعل مع التجارب الفريدة التي تقدمها.

لمحة عن مرسى بوليفارد

يمثّل مرسى بوليفارد وجهة موسمية للاستمتاع بأروع أساليب الحياة العصرية على الواجهة البحرية في خور دبي، ويقدم للزوار مساحة مفتوحة تجمع بين تجارب الطعام، والثقافة، والترفيه. وتم تنسيق البرنامج بعناية ليتيح استكشاف نكهات متنوعة، وعروضاً إبداعية، وأنشطة مناسبة للعائلات. ومن خلال استضافة مواهب محلية وإقليمية وعالمية، يحتفي "مرسى بوليفارد" بدور دبي كمركز للتبادل الثقافي والابتكار، ويوفر تجارب مميزة للمقيمين والسيّاح على حدّ سواء.

