أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن إطلاق مشروع "شاطىء مرجان"، الوجهة الحضارية الجديدة متعددة الاستخدامات في إمارة رأس الخيمة. من المتوقع أن يساهم المشروع الجديد باستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في قطاعات أسلوب الحياة والعقارات والضيافة، وتسريع الجهود نحو تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030. ويشكّل مشروع "شاطئ مرجان" محفّزاً أساسياً في مسيرة التحوّل التي تشهدها إمارة رأس الخيمة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسياحة والاستثمار المستدام في المنطقة، وسيساهم في إرساء معايير جديدة للحياة الفاخرة على الواجهة البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تمّ تصميم هذا المشروع المتكامل وفق نهج استراتيجي بهدف تحقيق انسجام مثالي بين سهولة الوصول وجودة الحياة، حيث يقدم أسلوب حياة فاخراً يلبي تطلّعات السكان والزوار على حدّ سواء. ولدى اكتمالها، ستضمّ الوجهة 12 ألف غرفة فندقية و 22 ألف وحدة سكنية، مع توقعات بأن تحتضن ما يقرب من 74 ألف مقيم، بالإضافة إلى قوة عاملة تتألف من 32 ألف موظف. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستوعب المشروع ما يصل إلى 180 ألف زائر سنوياً، ما يعكس دوره الحيوي كمجتمع سكني نابض بالحياة ووجهة سياحية رائدة. يمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 85 مليون قدم مربع، ويتكوّن من ثمانية أحياء متميزة بتوزيعها المدروس، بالإضافة إلى واجهة شاطئية تمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات، و6.5 مليون قدم مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، جميعها منسّق في تناغم فريد يمزج بين جمال الطبيعة وراحة العيش العصري.

يتميز مشروع "شاطىء مرجان" بموقعه الاستثنائي المطلّ على جزيرة المرجان والخليج العربي، ويقع على مسافة قريبة من المشاريع البارزة الأخرى، مثل منتجع وين جزيرة المرجان، وقرية الحمرا، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. كما تتميز هذه الواجهة الاستراتيجية بوصول سهل إلى الطريق الرئيسي السريع، في حين ستسمح أعمال التطوير المتواصلة في المنطقة بتعزيز ربط المشروع بمختلف مناطق الدولة. ويضمّ هذا المشروع المستدام مجموعة متنوعة من المرافق، تشمل وحدات سكنية وفنادق ومكاتب ومراكز ترفيهية ومؤسسة تعليمية، ما يجعله وجهة متكاملة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وتركز على رفاهية الإنسان.

لمحة عن مرجان:

تعدّ شركة مرجان المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحرّ في إمارة رأس الخيمة، والمسؤولة عن عدد من المشاريع الرائدة أبرزها "جزيرة مرجان"، تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها من أبرز وجهات السياحة والاستثمار المستدام في المنطقة. تملك شركة المرجان تفويضاً واسعاً لتطوير وجهات جديدة ومتكاملة على الواجهة البحرية، وفي المناطق الحضرية والجبلية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي. تعتمد شركة مرجان نهجاً متميزاً في التخطيط العمراني يقوم على استثمار المقوّمات الطبيعية الفريدة لرأس الخيمة، لوضع الأسس للتوسّع المستقبلي المستدام للإمارة. ومن خلال مشاريعها السكنية والسياحية المتكاملة المصمّمة بموجب أفضل المعايير العالمية، تساهم شركة مرجان في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والزوار الدوليين، ما يعزز مكانة رأس الخيمة كمركز رائد للسياحة والاستثمار.

