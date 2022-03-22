مكّة، السعودية: وقعت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الأصول الفندقية والتجارية بمدينة مكة المكرمة، مذكرة تفاهم مع الخطوط السعودية تمهد للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين في سبيل توحيد كافة الجهود والخبرات لتقديم خدمات نوعية شاملة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربة السياحة الدينية واستقطاب عدد أكبر من الحجاج والمعتمرين.

وقع مذكرة التفاهم بالنيابة عن الطرفين الاستاذ/ خالد محمد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر والاستاذ/ حازم محمد سنبل نائب الرئيس للمبيعات في الخطوط السعودية اليوم على هامش منتدى الحج والعمرة تحت شعار #التحول_نحو_الابتكار بمدينة جدة.

وتتضمن المذكرة إنشاء سوق الحرة في أماكن مخصصة ضمن وجهة جبل عمر بالإضافة لإنشاء محطة شحن للأمتعة داخل المشروع والترويج لفنادق جبل عمر ضمن منصة "عطلات السعودية" لتسهيل وإثراء تجربة الزوار والمعتمرين.

كما تتضمن الاتفاقية تعيين "عطلات السعودية" كشريك استراتيجي للترويج الفنادق الفاخرة في جبل عمر بما يشمل العروض الحصرية لضمان حصول العملاء على أفضل الأسعار والميزات من خلال توفير دليل إرشادي متكامل للاطلاع على هذه المرافق والتي تشمل 6 فنادق عالمية تحت مضلتها على بعد خطوات من ساحات المسجد الحرام.

وبحسب الاتفاقية ستكون فنادق جبل عمر بالعاصمة المقدسة متاحة لعملاء "الخطوط السعودية" من خلال منصة حجز عطلات السعودية من خلال الباقات الحصرية المتكاملة التي ستقدمها لخدمة المعتمرين والزوار.

وقال الاستاذ/ خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير: "تأتي هذه الشراكة في إطار حرص جبل عمر للتطوير على عقد شراكات محلية وعالمية مع الجهات ذات الصلة، بما يعزز التكامل والتعاون لفتح آفاقاً جديدة التي من شأنها توفير خدمات نوعية لضيوف الرحمن وتوسيع نطاق تعريف ضيوف الرحمن بالمرافق المتعددة المتكاملة ضمن وجهة جبل عمر متعددة الاستخدامات بكل ما تحتويه من خدمات ضيافة عالمية وسكن عصري فاخر وتجربة تسوق ممتعة. ولا شك بأن الخطوط السعودية تعد نافذة العالم للتعرف على المملكة ومنصة مهمة لتعريف شريحة واسعة بالمنتجات التابعة لفنادق جبل عمر والمزايا المتعددة التي توفرها والخدمات التي نسعى لتقديمها لأكثر من 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 2030".

من جانبه، أكد الاستاذ/ حازم سنبل نائب الرئيس للمبيعات الخطوط السعودية، أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد مساعي التكامل بين الشركتين، لخدمة ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض.

يشار إلى أن جبل عمر للتطوير تضم تحت مضلتها سلسة متنوعة من الخيارات الفندقية تشمل فندق ماريوت جبل عمر مكة، فندق جبل عمر كونراد مكة، فندق جبل عمر أجنحة هيلتون مكة، فندق جبل عمر هيلتون مكة ومركز المؤتمرات، فندق جبل عمر حياة ريجينسي مكة، فندق جبل عمر دبل تري من هيلتون مكة، والوحدات الفندقية الفاخرة التابعة لها ومراكز التسوق المتعددة.

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عن شركة جبل عمر للتطوير:

تعد شركة جبل عمر للتطوير إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة ومن أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي. ويعتبر مشروع جبل عمر أحد أهم مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات الذي يقع على بُعد خطوات من المسجد الحرام. حيثُ تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى زيادة الطاقة الإستيعابية لزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، حيث تعتزّ شركة جبل عمر بمساهمتها في تحقيق ذلك من خلال تطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف لإعطاء الزوار والمقيمين في مكة المكرمة تجربة معيشية وروحانية فريدة. وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض في مشروع جبل عمر 235 ألف متر مربع، ويضم المشروع 45 برجاً فندقياً بعد إكتماله ويعتبر المشروع متعدد الإستخدامات لما يحتويه من الشقق والوحدات السكنية الفاخرة والفنادق العالمية والأسواق التجارية والخدمات العامة.

عن الخطوط الجوية العربية السعودية:

الخطوط الجوية العربية السعودية هي شركة الطيران الوطنية السعودية، حاصلة على تصنيف 5 نجوم وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، تتخذ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها، إضافة لفروعها الأخرى في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وتقدم خدماتها حول 100 وجهة في آسيا وآفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.