القاهرة : أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن اتفاقية تطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة ، على مساحة 491 فدان بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ويمثلها الدكتور المهندس/ سامح السيد، الرئيس التفيذى والعضو المنتدب، لتقديم مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة بما في ذلك الشقق الفاخرة والفيلات المنفصلة والتاون هاوس والمشاريع التجارية، وذلك لتلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.

يشمل المشروع قطعتي أرض بإجمالي مساحة 491 فدان، منقسمة إلى القطعة الأولى بمساحة 245.1 فدان والقطعة الثانية بمساحة 246.31 فدان. حيث تبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة للمشروع 194.67مليار جنيه خلال 12 عام. وتقدر نسبة المشاركة لشركة مدينة مصر 63.5%. وقد سددت شركة مدينة مصر دفعة التعاقد المتفق عليها عند توقيع العقد بقيمة .11مليار جنيه. ويأتي إطلاق المشروع في إطار استراتيجية شركة مدينة مصر لتوسيع وتنمية محفظة أراضيها هذا بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في شرق القاهرة، والتي تعتبر من أكثر المناطق العقارية جاذبية في مصر.

وتعليقا على هذا الحدث، صرح المهندس/ عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا:" التوسع في مشروعات رائدة يعكس التزامنا الراسخ بتقديم منتجات عقارية عالية الجودة تلبي متطلبات وتفوق توقعات العملاء المستقبلية من توفير وحدات سكنية فاخرة في مجتمعات عصرية داخل شرق القاهرة". وأضاف: "سعداء بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لما تتمتع به من تاريخ عريق في تطوير مشروعات رائدة ونثق أن المشروع الجديد سيساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مصر، حيث يمثل وجهة جاذبة للباحثين عن فرص سكنية مميزة".

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة هليوبوليس الجديدة، حيث تقع على أرض متصلة بطريق القاهرة - الإسماعيلية من الشمال وطريق القاهرة - السويس من الجنوب. وتحيط بها مدينة (مدينتى) من الجنوب، ومدينة الشروق من الغرب، ومدينة بدر الجديدة من الشرق. ويوفر الموقع سهولة الوصول إلى العديد من المناطق الحيوية، حيث يبعد المشروع 5 دقائق عن طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، و5 دقائق عن مدينتي ومدينة الشروق، و10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة، و15 دقيقة من مدينة الرحاب والقاهرة الجديدة، و20 دقيقة من منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، و35 دقيقة فقط من الطريق الدائري والمطارالقاهرة الدولي.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تمتلك مدينة مصر مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

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