أبوظبي: نجحت مدينة برجيل الطبية (BMC)، المنشأة الطبية الرائدة لمجموعة برجيل القابضة، في إجراء عملية زراعة كبد لأصغر طفل رضيع في الإمارات، والذي أنقذ حياة الطفل الإماراتي أحمد يحيى الياسي، وذلك عندما كان عمره 5 أشهر ، حيث شُخّص باضطراب وراثي نادر للغاية، وقد أُجريت هذه العملية الجراحية البارزة بفضل التبرع الحي بالكبد من زوجة عمه ، وخبرة فريق متعدد التخصصات يتمتع بمهارات عالية.

فرصة ثانية بعد فراق

يحمل اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء هذا العام معنىً شخصياً عميقاً بالنسبة للوالدين يحيى وزينب الياسي، الطفل أحمد، طفلهما الخامس، وهو أول طفل على قيد الحياة للزوجين بعد فقدان ابن آخر، سُمي أيضًا أحمد تكريمًا لجده، بسبب مرض الكبد عام 2010، عندما ارتفعت مستويات إنزيمات الكبد لدى المولود الجديد بعد ولادته بفترة وجيزة، شخّصه الأطباء باضطراب خلقي مرتبط بجين ATP6AP1، وهو اضطراب وراثي نادر لا تزيد حالات الإصابة به في العالم عن 25 حالة مسجلة حول العالم.

قال الدكتور جونز شاجي ماثيو، أخصائي زراعة البطن وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية في مدينة برجيل الطبية،:" هذا المرض حالة خطيرة متعددة الأجهزة تؤثر بشكل خاص على الكبد، في حالة أحمد كان الاضطراب يتطور بسرعة نحو فشل الكبد، ونظرًا لندرة هذه الحالة، لم تكن هناك إجابات واضحة، بل أسئلة صعبة فقط، ومع ذلك، كان علينا أن نتحرك سريعاً".

ونظرًا لحالته الحرجة، أصبح إجراء عملية زرع كبد عاجلة هو الخيار الوحيد، ولتجنب التأخير، سعت الأسرة إلى متبرع حي، حينها تقدمت السيدة هيفاء زوجة شقيق والده، وتبين أنها مطابقة تمامًا.

قال والد الطفل يحيى الياسي : "ما زلت أتذكر الألم الذي شعرنا به عندما فقدنا ابننا الأول بسبب مرض الكبد، عندما سمعنا أن ابننا الثاني يعاني من مشكلة مماثلة، ظننت أن هذا هو قدرنا، لكن الأطباء في مدينة برجيل الطبية BMC منحونا أملًا جديدًا، وأعادت لنا زوجة أخي الحياة".

قالت المتبرعة زوجة عم احمد: "قرأت كل ما وجدته عن التبرع بالأعضاء، أدركت أن التبرع بجزء من كبدي يمكن أن ينقذ حياته، وعرفت أنني يجب أن أفعل ذلك، إنه رابط لا يمكن لأي شيء في هذا العالم أن يكسره".

إجراء معقد

أُجريت عملية الزرع في 4 أبريل 2025، بقيادة الدكتور غراب سين، مدير جراحة زراعة الأعضاء في برنامج برجيل لزراعة الأعضاء المتعددة في البطن، والدكتور جونز شاجي ماثيو، قام الفريق الجراحي بإعداد طعم أحادي القطعة من كبد المتبرع ليناسب تجويف البطن الصغير للرضيع، و أشرف على تخدير الأطفال الدكتور رامامورثي باسكاران، رئيس قسم التخدير، إلى جانب الدكتور جورج جاكوب والدكتور أنشو س، وأشرف على رعاية ما بعد الجراحة الدكتور كيسافا راماكريشنان، استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال، وفريقه.

قال الدكتور غراب :" كانت هذه عملية دقيقة استغرقت 12 ساعة، شملت جراحة المتبرع والمتلقي، استخدمنا طُعمًا أحادي القطعة، وهو جزء صغير من كبد المتبرع، مُصمم بدقة ليناسب تشريح الطفل، في طفل بهذا الحجم الصغير، تكون كل بنية دقيقة للغاية، وكان كل وعاء دموي أرق من عود ثقاب، وكان هامش الخطأ صفرًا تقريبًا".

بعد العملية، تم نزع أنبوب أحمد سريعًا، وبدأ بالتغذية في غضون أيام، وأظهر وظائف كبد ممتازة،وقد ساند أطباء العناية المركزة للأطفال، وأطباء الجهاز الهضمي، وأخصائيو التغذية، وأخصائيو الأشعة، وأخصائيو إعادة التأهيل تعافيه. سيستمر في تلقي الدعم الغذائي المتخصص، ومراقبة المناعة، والاستشارات الأسرية ضمن برنامج الرعاية طويلة الأمد في مدينة برجيل الطبية.

وتابع والد الطفل أحمد قائلاً:" إن شفاء طفلي أشبه بمعجزة، كنا عائلةً تعيش في خوف دائم من فقدان طفل آخر، لكننا اليوم نحتفل بفرصة ثانية للحياة، آمل أن تُلهم قصتنا الآخرين للتقدم، ومعرفة المزيد، والتفكير في التبرع، لا أحد يعلم من قد تُغير حياته".

يدعو برنامج "حياة" الوطني الجمهور لمعرفة المزيد عن التبرع بالأعضاء من الأحياء، حيث يتبرع شخص سليم لفرد من عائلته محتاج، هذه الخطوة المنقذة للحياة تُختصر أوقات الانتظار وتُغير حياة الآخرين، تواصلوا مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك واكتشفوا كيف يمكنكم منح الحياة.

