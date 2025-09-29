المدينة المنورة: تواصل مدينة المعرفة الاقتصادية، المدرجة في السوق المالية السعودية، مبيعات مشروع "العلياء" السكني، أحد أبرز مشاريعها الرائدة، والذي يحظى بإقبال ملحوظ في السوق العقاري نظراً لموقعه الاستراتيجي المتميّز، وما يقدمه من فرص استثمارية واعدة.

يمتد المشروع في المدينة المنورة على مساحة تتجاوز 269,000 متر مربع، باستثمار مستهدف يزيد عن 3 مليار ريال سعودي، ويُخصص نحو 70,000 متر مربع من مساحته للحدائق الخضراء، والمساحات المفتوحة، والممرات، بما يعزز تركيز المشروع على الاستدامة وجودة الحياة. ويضم مشروع "العلياء" ما يقارب 2,000 وحدة سكنية تشمل شققاً عصرية متميّزة، وشققاً فندقية مخدومة، و70 فيلا فاخرة، بالإضافة إلى فندق (حياة سنرتك) الذي يضم 144 غرفة، و480 شقة فندقية ضمن حياة هاوس. كما يتضمن المشروع مجموعة متنوعة من المرافق المجتمعية تشمل مدرسة عالمية وحضانة ومراكز تجارية ونادٍ رياضي ومرافق لياقة بدنية للرجال والنساء ومساحات ترفيهية.

ويقع مشروع "العلياء" داخل مدينة المعرفة الاقتصادية في قلب النمو الحضري للمدينة المنورة، ويوفر اتصالاً سلساً مع أبرز معالم المدينة؛ حيث يبعد 10 دقائق عن المسجد النبوي الشريف، و8 دقائق عن محطة قطار الحرمين السريع، و15 دقيقة عن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي. كما تتميّز بعض الوحدات بإطلالات مباشرة على جبل أُحد، ما يضفي بعداً ثقافياً وروحياً فريداً على المشروع.

وتمثل المدينة المنورة التي تُعد من أهم الوجهات الروحية في العالم، أحد مرتكزات النجاح لمشروع "العلياء"، إذ تمنح قاطنيه مزيجاً فريداً من الارتباط الروحي وأسلوب الحياة العصري المتكامل. ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائداً سنوية قوية ومستدامة.

وتشهد مبيعات وحدات مشروع "العلياء" طلباً قوياً يؤكد الإقبال المتزايد على العقارات عالية الجودة في المدينة المنورة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ محمد بن عبدالحميد آل الشيخ مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية:" إن استمرار مبيعات مشروع العلياء يؤكد التزام الشركة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات السكان والمستثمرين. ومع بقاء عدد محدود من الوحدات، يُمثل المشروع فرصة استثمارية فريدة في أحد أسرع الأسواق العقارية نمواً في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

وأضاف: "إن الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في المدينة المنورة يعكس قوة الطلب والأثر الإيجابي للإصلاحات التي تستقطب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث يرسخ مشروع "العلياء" مكانته كأحد أبرز المعالم ضمن رؤية مدينة المعرفة الاقتصادية."

وبفضل موقعه المتميّز، وانسجام التصميم العصري الرائع، والتخطيط المجتمعي المتكامل، يُعد مشروع "العلياء" علامة فارقة في مسيرة تطوير مدينة المعرفة الاقتصادية، ووجهة مثالية للسكن والاستثمار على حد سواء. ومن خلال استمرار نجاح المبيعات، تُجدد مدينة المعرفة الاقتصادية التزامها بتطوير مشاريع عقارية عالية الجودة تُسهم في التحول العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.

عن مدينة المعرفة الاقتصادية

مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تعمل تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتتميّز بموقعها الاستراتيجي داخل حدود الحرم والنطاق العمراني للمدينة المنورة، وبقربها واتصالها المباشر بالمسجد النبوي الشريف الذي تبعد عنه بحوالي (5) كلم شرقاً، ومحطة قطار الحرمين التي تقع في الجزء الشرقي منها، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الذي تبعد عنه (8) كلم جنوباً، وترتبط بها جميعاً من خلال طريق الملك عبد العزيز المحوري.

ويهدف مشروعها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص استثمارية تعمل كمحفز لاقتصاد المدينة المنورة عن طريق تطويع الإمكانات المتوفرة له في خلق منتجات متنوعة تساهم في التحول والنهضة العمرانية بالمدينة المنورة. وتشكل بها عنصراً رئيسياً وإيجابياً يساعد في تطور مستقبل المدينة المنورة، نظراً لتميَزها بموقعها الاستراتيجي بالمدينة المنورة، وتصميم البنية التحتية الذي يحاكي تصاميم المدن الذكية العالمية، إضافة لتصميم مخططها العام العصري الذي يراعي الكثافة السكانية والحركة المرورية والخدمات العامة والترفيهية، مع وجود محفزات رئيسية للتطوير مثل المساحات الخضراء والمفتوحة وشبكات النقل الذكي والطرق وممرات المشاة للربط بين مكونات المشروع المختلفة إضافة لتكامل العديد من الخدمات العصرية كوسائل النقل الحديثة ومشروع النقل العام بالمدينة المنورة والذي يربط مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين السريع بالمسجد النبوي الشريف مروراً بمدينة المعرفة الاقتصادية.

