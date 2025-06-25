أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، وإحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏‎"‎بيورهيلث"، اليوم عن افتتاح عيادة جديدة متخصصة في صحة المسافرين، وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمسافرين من الدولة وإليها، بما يساهم في تعزيز صحتهم ودعم سلامة المجتمع بشكل عام.

وتساهم الاستشارات الوقائية المقدمة في عيادة صحة المسافرين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بشكل فعّال في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر. حيث توفر العيادة خدمات طبية شاملة تغطي مرحلتي قبل السفر وبعده، وتهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالسفر والتعامل معها بكفاءة، وذلك من خلال كادر طبي متعدد التخصصات يضم أطباء الأمراض المعدية، وممرضي طب السفر، والصيادلة، وموظفي المختبر.

بهذه المناسبة قال الدكتور زاهر بابكر، استشاري ورئيس قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "نحرص في مدينة الشيخ شخبوط الطبية على ترسيخ معايير التميز في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، إذ يؤكد افتتاح عيادة صحة المسافرين المتخصصة على ريادتنا في طب السفر والمناطق الحارة، حيث نوفر من خلالها رعاية شاملة وخبرة طبية متخصصة تمكن الأفراد من الاستعداد الجيد للسفر، وتعزيز وقايتهم وثقتهم، مما يضمن لهم راحة البال طوال فترة السفر وبعد عودتهم".

تقدم عيادة صحة المسافرين خدمات تشمل الاستشارات قبل السفر، وإرشادات صحية قائمة على الأدلة، مصممة وفقاً لوجهة السفر والحالة الصحية لكل مسافر، بما يضمن تلبية احتياجاته الصحية على نحو دقيق يتماشى مع مسار رحلته.

كما توفر العيادة اللقاحات الأساسية للسفر الدولي، مثل لقاح الحمى الصفراء، ولقاح التهابات المكورات السحائية، وذلك بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الصحية المرتبطة بكل وجهة سفر.

وتشمل الخدمات الوقائية التي تقدمها العيادة الحماية من الأمراض المعدية مثل الملاريا، إلى جانب الوقاية من أمراض غير معدية مثل داء المرتفعات. كما تعتبر فحوصات ما بعد السفر جزءاً أساسياً من خدمات العيادة، وتشمل فحصاً سريرياً متخصصاً وتشخيصاً دقيقاً للحالات المرتبطة بالحمى أو التعرض لمخاطر صحية محددة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح العيادة إجراء فحوصات اللياقة الطبية المعتمدة، التي تطلبها السفارات الأجنبية في دولة الإمارات.

وتستقبل العيادة جميع فئات المسافرين الدوليين، والأفراد الذين يحتاجون إلى شهادات طبية رسمية للسفارات. وحرصاً من مدينة الشيخ شخبوط الطبية على ضمان رحلة سفر آمنة ومريحة، تتعاون بشكل وثيق مع شركائها من الشركات والسفارات وشركات التأمين لتقديم أفضل مستويات الرعاية والدعم للمسافرين.

وتجدر الإشارة إلى أن العيادة تتمتع بموقع مميز ضمن قسم العيادات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ويمكن حجز استشارة صحية فيها عبر عدة قنوات تشمل رقم واتساب مخصص، والموقع الإلكتروني، وتطبيق صحة، أو الاتصال من داخل دولة الإمارات على الرقم 8007762.

نبذة عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية

تعد مدينة الشيخ شخبوط الطبية إحدى أكبر المستشفيات التخصصية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة. وقد تأسست المدينة الطبية في عام 2019 وتضم 660 سريراً للمرضى، و18 غرفة للعمليات، منها غرفة عمليات هجينة، و26 سريراً في وحدة الرعاية المركّزة للأطفال حديثي الولادة. تقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدماتها باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في 46 تخصصاً طبياً، موفرة رعاية موثوقة عالية الجودة في الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة.

للمزيد حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أو لحجز المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ssmc.ae

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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