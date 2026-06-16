أبوظبي : أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبوظبي قادرة على اكتشاف وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي سريعاً، ما يقدم للأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق فيسرع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ.

تُعرف هذه التقنية باسم PillSense، وهي كبسولة تشخيصية يبتلعها المريض وتعتمد على تقنية امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي مباشرةً. وبعد ابتلاعها، تبث الكبسولة المعلومات لاسلكياً إلى مستقبل خارجي يراقبه الأطباء، لتظهر النتائج خلال أقل من عشر دقائق، ما يتيح تحديد الحاجة للتدخل العاجل عبر التنظير الداخلي بسرعة وكفاءة.

وتمنح هذه التقنية المرضى تجربة أكثر راحة من خلال تقليل الاعتماد على التنظير الداخلي، وغيرها من الإجراءات التشخيصية التقليدية التي قد لا يكون إجراؤها العاجل ضرورياً، إلى جانب تقليل فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وتمكين المرضى من الحصول على إجابات واضحة عن حالتهم الصحية في أقصر وقت ممكن.

وتدعم التقنية الأطباء في بيئات الطوارئ التي تتطلب سرعة عالية في اتخاذ القرار، من خلال تخفيض زمن عدم اليقين التشخيصي، وتعزيز القدرة على تحديد أولويات الحالات الحرجة بثقة أكبر، ما يسهم في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وعلى مستوى المنظومة الصحية، تمثل هذه الخطوة تحولاً في كيفية إدارة الحالات الطارئة، من خلال الانتقال إلى نموذج قائم على اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات اللحظية، ما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويقلل الضغط على أقسام الطوارئ، ويُسهم في تقديم رعاية صحية أسرع وأكثر فعالية.

وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية قدرة هذه التقنية على دعم كوادر الرعاية السريرية للتأكد من عدم الحاجة إلى إجراء تدخلي عاجل في 86% من الحالات التي جرى تقييمها، إذ يحتاج معظم المرضى الذين يشتبه بوجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي إلى تقييم سريع حين يصلون إلى أقسام الطوارئ، على الرغم من أن كثيراً من الحالات لا تستدعي تدخلاً عاجلاً عبر التنظير الداخلي، ما يعكس الأثر المباشر للتقنية في تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «في بيئات الطوارئ، تمثل سرعة الحصول على المعلومات ودقتها عاملاً حاسماً في تحديد مسار العلاج. وتتيح هذه التقنية للفرق الطبية اتخاذ قرارات فورية مبنية على بيانات واضحة، ما يضمن تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب».

ويأتي هذا التوجه بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، التي تواصل جهودها لتسريع اعتماد الابتكارات الطبية وتطبيقها ضمن منظومة صحية متكاملة، قائمة على البيانات والتقنيات المتقدمة.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «نحرص في دائرة الصحة – أبوظبي على تمكين تبني التقنيات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية. وتمثل هذه الخطوة نموذجاً عملياً لقدرة أبوظبي على توظيف الابتكار مباشرة لخدمة المرضى والارتقاء بتجربة الرعاية الصحية».

ويعكس إدخال هذه التقنية تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية، ويؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي قادر على تطبيق الابتكارات الصحية على نطاق واسع، وتحويلها إلى حلول عملية تتمحور حول تعزيز صحة المرضى.

وبتوفر هذه التقنية للمرضى في الإمارة، تستمر الجهود لتقديم رعاية صحية أسرع وأدق وأقل تدخلاً، تمثل نموذجاً للرعاية الصحية التي تلبي احتياجات الإنسان بدعم من التكنولوجيا الحديثة.

-انتهى-

#بياناتشركات

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

أكورن ستراتيجي

SSMC@acornstrategy.com

فاديا الكثيري

مدينة الشيخ شخبوط الطبية

البريد الإلكتروني: falkathairi@ssmc.ae

نبذة للمحررين:

نبذة عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية

تعد مدينة الشيخ شخبوط الطبية إحدى أكبر المستشفيات التخصصية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة. وقد تأسست المدينة الطبية في عام 2019 وتضم 679 سريراً للمرضى، و18 غرفة للعمليات، منها غرفة عمليات هجينة، و26 سريراً في وحدة الرعاية المركّزة للأطفال حديثي الولادة. تقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدماتها باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في 76 تخصصاً طبياً، موفرة رعاية موثوقة عالية الجودة في الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة.

للمزيد حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أو لحجز المواعيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ssmc.ae

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae