الشارقة، أبرمت "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" شراكة استراتيجية لمدة عامين مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بهدف تعزيز مزاياها الاستثمارية الفريدة التي استقطبت أكثر من 11,700 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها على المستوى الإقليمي انطلاقاً من "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر".

وجاء الإعلان عن الشراكة الجديدة ضمن مشاركة المدينة في فعاليات الدورة الـ 43 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" حيث وقع مذكرة التفاهم الرسمية، سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وروهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك في إطار التزام "مدينة الشارقة للنشر"، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم المختصة بقطاع النشر والطباعة والتوزيع، بتوفير منصة حيوية مترابطة عالمياً ومعفاة من الضرائب للشركات والمؤسسات المتخصصة بقطاع النشر والصناعات الإبداعية.

وفي هذا الشأن، صرح سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: "نحن ملتزمون بالاستمرار في تحسين خدماتنا بهدف توفير بيئة مثالية لعملائنا والمساهمة في نجاح أعمالهم ونموهم على المدى الطويل، وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة نحو تعزيز هذا الالتزام، حيث يضمن هذا التعاون استفادة عملائنا من حلول العمليات والمعاملات المالية، ويسهم في ترسيخ مكانة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر كمركز للابتكار والكفاءة".

ومن جانبه، أكد روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، قائلاً: "إننا فخورون بالتعاون مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الرائدة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال هذه الشراكة، سنوفر خدماتنا المالية وحلولنا المصرفية المبتكرة لدعم عملاء مدينة الشارقة للنشر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم التجارية بكفاءة وفاعلية، كما تعزز هذه الشراكة التزامنا المشترك بتطوير الحلول والخدمات، وتوفير بيئة مثالية لنمو الأعمال وازدهارها في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة."

حلول مصرفية وأنظمة متكاملة لتعزيز خدمة العملاء

وتتيح مذكرة التفاهم لعملاء المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر فرصة الاستفادة من مزايا عدة، تشمل الحلول المصرفية التي يحظى العملاء من خلالها بقناة مخصصة في بنك الإمارات دبي الوطني لتنسيق التسهيلات الائتمانية وفتح الحسابات المصرفية التجارية، وضمان كفاءة الخدمات والحلول المقدمة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الداخلية للبنك.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تعزيز تكامل الأنظمة من خلال اعتماد معايير مطابقة واجهة برنامج التطبيقات (API)، لتسهيل طلبات فتح حساب مصرفي تجاري للشركات، وتعزيز كفاءة العمليات والمعاملات المالية المصرفية، حيث يعمل بنك الإمارات دبي الوطني على توثيق ودعم برنامج التطبيقات، مع ضمان أمن البيانات وسريتها بشكل كامل، في حين تحرص المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على إحالة عملائها إلى بنك الإمارات دبي الوطني، والحصول على موافقتهم لمشاركة البيانات، وعرض العلامة التجارية للبنك على منصاتها الرقمية.

تعزيز مستمر للخدمات

وأعلنت "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" عن حزمة من المبادرات الرئيسية، التي تشمل دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وضمان فتح حساب مصرفي خلال ثلاثة أيام عمل، استجابة لنمو طلب رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء المنطقة والعالم، حيث تسهم هذه الجهود بتبسيط وتسريع عملية تأسيس الأعمال، وترسيخ سمعة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر كمركز إقليمي للتجارة والابتكار.

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