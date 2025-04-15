الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: وقعّت "بيئة"، الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة، ومدينة الشارقة المستدامة، أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز، شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات وتعزيز أهداف المدينة لترسيخ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

بحضور مسؤولين كبار، من بينهم سعادة أحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"، وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للشؤون العقارية في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وفهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي – الاستدامة في "بيئة".

وتؤسس الشراكة إطار عمل يتيح للطرفين التعاون في إطلاق وتنفيذ مبادرات مبتكرة في مجال الاستدامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للشؤون العقارية في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق": "يمثّل تعاوننا مع "بيئة" إنجازاً كبيراً في إطار مهمتنا لإنشاء مجتمع عمراني مستدام بالمعنى الكامل، ليكون مثالاً يُحتذى به للمشروعات القادمة. ومن خلال الاستفادة من دور مدينة الشارقة المستدامة بصفتها مرجعاً حياً للحياة المستدامة وخبرة "بيئة" في الابتكار البيئي وإدارة النفايات، نسهم في إرساء معايير جديدة للمجتمعات الصديقة للبيئة في المنطقة".

وبهذا الصدد، قال فهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي - الاستدامة في "بيئة": "تتماشى هذه الشراكة تماماً مع رؤيتنا لنكون في صدارة مشهد الابتكارات البيئية التي تسهم في تحسين جودة الحياة. ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى توفير أنظمة إدارة نفايات وتقنيات استدامة تعزز مكانة الإمارة الرائدة في الاستدامة على مستوى المنطقة".

وستعمل "بيئة" على تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية تركّز على الإدارة المستدامة للنفايات. إلى ذلك، تخاطب هذه المبادرة السكان وفرق إدارة المرافق والمجتمع ككل، لتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لقيادة أنماط حياة مستدامة.

وستشكل مدينة الشارقة المستدامة منصة لاختبار واعتماد التقنيات الجديدة من "بيئة"، إذ ستسهم في توفير الموارد والدعم لمشروعات الاستدامة المشتركة. وتسهّل الشراكة أيضاً التعاون في المنح البحثية والبرامج التجريبية وفعاليات الاستدامة المجتمعية.

وتتضمن مجالات التركيز الرئيسية الأخرى في الاتفاقية أتمتة إدارة النفايات، وتقنيات التحول الذكي، وتشغيل محطات إنتاج الغاز الحيوي. ومن المتوقع أن تعود هذه الجهود المشتركة بفوائد كبيرة على سكان مدينة الشارقة المستدامة، وأن تدعم أجندة الاستدامة الأوسع نطاقاً في الإمارة والمنطقة عموماً.

وتشكل مدينة الشارقة المستدامة مشروعاً رائداً وملتزماً بإنشاء مجتمع عمراني مستدام ذاتياً في قلب الشارقة. وتدمج المدينة أحدث التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة لضمان حياة عالية الجودة للسكان مع تقليل التأثير البيئي.

الجدير بالذكر أن "بيئة" تحتل مكانة رائدة في صدارة مجال الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة، وتشتهر بمبادراتها المميزة في إدارة النفايات، والابتكار البيئي، وحلول المدن الذكية. وانطلاقاً من التزامها ببناء مستقبل أكثر استدامة، تواصل "بيئة" تحفيز التغيير الإيجابي في مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها.

نبذة عن مدينة الشارقة المستدامة:

مدينة الشارقة المستدامة هي مشروع صديقٌ للبيئة بمعايير عالمية وكفاءة في استخدام الطاقة يشجّع على تبنّي أسلوب حياة مستدام ومتوافق مع متطلّبات المستقبل. يوفّر المشروع حلولاً عمليّة على صعيد الغذاء والأمان والماء وإدارة الطاقة إضافة إلى الحفاظ على البيئة ومواردها. مدينة الشارقة المستدامة هي ثمرة تعاون ما بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى ويلبّي أعلى معايير الاستدامة.

نبذة عن "بيئة":

تعمل "بيئة" على استدامة جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بها عبر طرح حلول مستقبلية واعدة وتسخير التقنيات من أجل النهوض بمستوى الاستدامة والتحول الرقمي لآفاق واعدة. كما تسعى "بيئة" إلى تمكين الابتكار ليكون جزءاً أصيلاً ضمن عملياتها، وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الموارد، ومواصلة التحول الرقمي إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات بما يسمح لها بمواصلة جهودها الدؤوبة لمعالجة التحديات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لوضع الخطط لمستقبل ذكي ومستدام. يُذكر أن "بيئة" تُعرف بحلولها البيئية المبتكرة والذكية، كما أنها تعمل بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية حيث تساهم في دعم الجهود الوطنية لأجل غدٍ أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي

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