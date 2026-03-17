636,873 راكباً استخدموا محطة دهانات ناشونال خلال عام 2025، فيما تجاوز عدد العابرين أمام العلامة التجارية 12 مليون شخص

تمثل هذه المراسم محطة استراتيجية ضمن استعدادات مدى ميديا لتفعيل تفويضها الحصري لبيع حقوق تسمية محطات الخط الأزرق

بموجب اتفاقية الامتياز مع هيئة الطرق والمواصلات، تتمتع مدى ميديا بحق حصري لبيع حقوق تسمية 14 محطة على الخط الأزرق، من بينها محطة إعمار العقارية – المحطة الأيقونية في مرسى خور دبي

دبي: في إطار التزام إمارة دبي بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للفرص الاستثمارية المبتكرة، نظّمت شركة مدى ميديا المراسم الرسمية لاتفاقية منح حقوق تسمية محطة «دهانات ناشونال»، «جبل علي» سابقاً على الخط الأحمر لمترو دبي، وحضر الفعالية مسؤولون من هيئة الطرق والمواصلات، ومدى ميديا، وهايبرميديا التابعة لمجموعة دبليو غروب هولدينغ والمسؤولة عن استقطاب المستثمرين، إضافة إلى ممثلين عن شركة دهانات ناشونال، إحدى الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً في صناعة الدهانات والراسخة الحضور في دولة الإمارات والمنطقة.

ويمثل الحدث خطوة محورية في استراتيجية مدى ميديا لاستقطاب مستثمرين لحقوق تسمية محطات الخط الأزرق لمترو دبي، المقرر تدشينه في 9/9/2029، استكمالاً لنجاحات الخطين الأحمر والأخضر. وقد استقبلت محطة دهانات ناشونال 636,873 راكباً في 2025، وتجاوز عدد العابرين أمام علامتها 12 مليون شخص، ما يؤكد القيمة التسويقية العالية لحقوق التسمية. وتتولى مدى ميديا، بتفويض حصري من هيئة الطرق والمواصلات، إدارة اتفاقيات تسمية محطات المترو وترام دبي، بما يعزز الفرص الاستثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية.

تعكس هذه الشراكة الثقة المتزايدة في القيمة طويلة الأمد لمبادرة حقوق التسمية وقدرتها على استقطاب علامات وطنية وإقليمية وعالمية للاستفادة من منصة تواصل يومية مع ملايين المستخدمين، ضمن مشروع حضري يُعد نموذجاً عالمياً في الإعلانات الخارجية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القيمة السوقية للعلامات عبر ارتباطها باسم دبي ومكانتها الدولية.

وتعليقاً على الحدث، قال عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "تمثّل اتفاقيات حقوق تسمية محطات المترو نموذجاً متقدماً للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في دعم استدامة منظومة النقل الجماعي وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تنويع مصادر الدخل وتطوير نماذج استثمارية مبتكرة. ويؤكد تنظيم المراسم الرسمية لمنح حق تسمية محطة (دهانات ناشونال) الثقة المتزايدة بهذه المبادرة، والقيمة التسويقية التي توفرها شبكة مترو دبي التي تخدم ملايين الركاب سنوياً".

وأضاف كلبت: "نحرص في مؤسسة القطارات على تطبيق أعلى المعايير التنظيمية والتشغيلية في جميع اتفاقيات حقوق التسمية، بما يحافظ على هوية المحطات وسهولة تنقّل الركاب، ويعزز تجربة المستخدم. كما نتطلع إلى البناء على النجاحات المتحققة في الخطين الأحمر والأخضر استعداداً للمرحلة المقبلة المرتبطة بمحطات الخط الأزرق، الذي سيخدم تسع مناطق رئيسية يُتوقع أن يبلغ عدد سكانها مليون نسمة بحلول عام 2040، ويضم المحطة الأعلى في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 160,000 راكب يومياً".

من جانبه، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: "يعكس الاحتفاء بمنح حق تسمية محطة على الخط الأحمر التقدم المتسارع والثقة المتنامية في مبادرة حقوق التسمية. فكل شراكة ناجحة اليوم تؤسس لمرحلة أكثر اتساعاً وتأثيراً مع إطلاق الخط الأزرق، الذي يمثل فرصة استراتيجية فريدة للمستثمرين الطامحين إلى توسيع حضورهم في واحدة من أكثر المدن ديناميكية على مستوى العالم، يسعدنا أن نرى علامات وطنية وإقليمية وعالمية رائدة، مثل دهانات ناشونال، توظف هذه المنصة لتعزيز حضورها المجتمعي. فقد بلغ عدد تكرار مشاهدات علامتها التجارية خلال عام 2025 أكثر من 47 مليون مشاهدة بنسبة وصول بلغت 25.78%، ما يجسد الأثر المباشر لحقوق التسمية في تمكين العلامات من الوصول إلى ملايين المستهلكين المحتملين يومياً".

بدوره، قال سامر صايغ، المدير العام والشريك في شركة دهانات ناشونال: ""تتجاوز هذه الشراكة بالنسبة لنا مفهوم الظهور الإعلاني، إذ تمثل التزاماً طويل الأمد بتعزيز مستقبل مشترك يتداخل مع النسيج الحضري المتجدد لإمارة دبي. ومن خلال دمج علامتنا التجارية ضمن تجربة التنقل في المدينة على مدى عقد من الزمن، فإننا نواصل الابتكار وتقديم حلول طلاء متقدمة تنسجم مع رؤية الدولة، من الإمارات إلى العالم".

كما قال حبيب وهبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دبليو غروب هولدينغ، قائلاً: "لا تقف هذه الشراكة مع دهانات ناشونال عند حدود إعادة تسمية المحطة، بل تتخطاها لغرس علامة تجارية تقوم بتشكيل الأماكن وتلهم الإبداع يومياً في قلب الحياة الحضرية." وأضاف: "عبر المنصة عالمية المستوى التي تقدمها شركة هايبرميديا في مجالات الإعلام والتكنولوجيا، نحن نعيد تعريف كيفية تواصل العلامات التجارية مع جمهور حضري شديد التنوع لحظة بلحظة وفي كافة الأوقات، كما أننا حريصين على تعزيز سمعة إمارة دبي كمركز عالمي للبنى التحتية الذكية والتجارب الاستراتيجية للعلامات التجارية."

بموجب اتفاقيات حقوق التسمية، يُعتمد اسم المستثمر على اللوحات الإرشادية داخل المحطة ومحيطها، والمداخل والمخارج، والسلالم المتحركة، والأنظمة والشاشات الرقمية، وتطبيقات النقل العام، إضافة إلى الإعلانات الصوتية داخل القطارات، ما يضمن حضوراً متكاملاً ومستداماً للعلامة التجارية. ومع استخدام ملايين الركاب للمترو سنوياً، تواصل مدى ميديا دعوة كبار المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة الحصرية لربط علاماتهم بأحد أبرز مشاريع البنية التحتية في دبي، بما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040 ويعزز القيمة طويلة الأمد لاستثماراتهم.

حقائق وأرقام:

يُعد مترو دبي ركيزة أساسية في منظومة النقل العام في الإمارة

سيخدم الخط الأزرق تسع مناطق رئيسية يُتوقع أن يبلغ عدد سكانها مليون نسمة بحلول 2040

أكثر من 47 مليون مشاهدة لعلامة دهانات ناشونال خلال عام 2025

نبذة حول مدى ميديا

تأسست شركة مدى ميديا في شهر سبتمبر من عام 2024 بموجب القانون رقم (20) لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي ودعم نموه، عبر إنشاء إطار عمل موحد لإجراءات التصاريح الإعلانية وتوفير الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تتماشى مع أرقى الإجراءات التنظيمية والمعايير الفنية والجمالية التي تتبعها المدينة. وتسهم في الوقت نفسه في ابتكار المساحات الإعلانية الرقمية المبتكرة، والارتقاء بمشهد الإعلانات الخارجية لآفاق جديدة.

فوضت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي شركة مدى ميديا صلاحية الإشراف على إجراءات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية (OOH) في الإمارة، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومعالجة كافة أنواع تصاريح الإعلانات الخارجية والإعلان على المركبات، بالإضافة لحق إدارة إجراءات بيع حقوق تسمية محطات النقل العام.

تحرص مدى ميديا على التركيز على الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، عبر صياغة قطاع إعلانات خارجية عصري وجاهز للمستقبل، وذلك عبر ترويج الامتثال للإجراءات التنظيمية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبناء وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كبار مستثمري القطاع.

