- موقع متميز في قلب أبوظبي
- يوفر مشروع "تارا بارك" في جزيرة الريم لساكنيه موقعاً مركزياً قريباً من سوق أبوظبي العالمي، ما يتيح وصولاً سهلاً إلى أبرز الوجهات الحيوية في أبوظبي.
- يتمتع المشروع بموقع استراتيجي، ومن المخطط أن يكون متصلاً مباشرةً بـ"ريم مول"، كما يقع بالقرب من اثنين من الجسور الرئيسية المؤدية إلى جزيرة الريم، ما يسهل التنقل إلى مختلف أنحاء المدينة.
- يضمن هذا الموقع الحيوي للساكنين قربهم من أبرز وجهات الحياة العصرية والتسوق والتعليم، بما في ذلك جامعة السوربون أبوظبي، ومدرسة "ريبتون"، و"غاليريا مول".
2. الالتزام بتوفير تجربة معيشة متكاملة
- تم تصميم مشروع "تارا بارك" كمجتمع سكني متكامل، حيث ترتبط الأبراج السكنية ببوديوم مشترك يتيح للسكان الوصول بسهولة إلى مختلف المرافق والخدمات.
- يشجع تصميم المشروع الساكنين على اتباع نمط حياة صحي ونشط من خلال مرافق متنوعة تشمل مساراً مخصصاً للجري بطول 527 متراً، ونوادٍ رياضية متكاملة، واستوديوهات لليوغا، ومسابح، إضافة إلى ملاعب للبادل.
- يلبي "تارا بارك" احتياجات المهنيين والعائلات من خلال توفير مساحات عمل مرنة وحضانات للأطفال ضمن المشروع، بما يعكس توجهاً نحو توفير تجربة سكنية متوازنة ومريحة.
3. خيارات سكنية متنوعة تلبي متطلبات الحياة العصرية
- يقدم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بتصاميم تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بما يلبي احتياجات الأفراد والعائلات والمستثمرين.
- تم تصميم كل شقة وفق مواصفات عالية الجودة وتشطيبات متميزة، بما يوفر مستوى معيشياً يواكب أعلى معايير الجودة في السوق.
- يسهم هذا التنوع في خيارات السكن في بناء وجهة مجتمعية تتسم بالتنوع والحيوية، وتلبي احتياجات السكان على كافة المستويات.
4. فرصة استثنائية للاستثمار بنظام التملك الحر
- تم طرح وحدات "تارا بارك" بنظام التملك الحر أمام المشترين من مختلف الجنسيات، ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة في سوق العقارات في أبوظبي.
- يقدم المشروع فرصة استثمارية مميزة تجمع بين الموقع الاستراتيجي وجودة البناء ومجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، مما يعزز الطلب في قطاع الإيجارات.
- يعتبر "تارا بارك" استثماراً موجهاً للمستقبل، يسهم في دعم نمو قطاع التطوير العقاري في أبوظبي على المدى الطويل.
5. رؤية تصميمية ترتكز على الترابط
- يقدم مشروع "تارا بارك" نموذجاً للمشاريع السكنية التي تجمع بين مستوى المعيشة المتميز واحتياجات الحياة اليومية، ضمن بيئة مدروسة توازن بين الراحة والعملية.
- يوفر المشروع تجربة معيشية متكاملة من خلال منازل بتصاميم أنيقة وتشطيبات عالية الجودة تتفوق على معايير الجودة والراحة السائدة في السوق العقارية.
- يوفر المشروع مجموعة من المرافق والخدمات، بما يدعم نمط حياة عصرياً ونشطاً ويجعل مختلف الاحتياجات اليومية للسكان متاحة على مقربة منهم.
6. استجابة لمتطلبات السوق المتنامية
- يأتي إطلاق مشروع "تارا بارك" في ظل استمرار ثقة المستثمرين وقوة الطلب على الوحدات السكنية ذات المواقع المتميزة في أبوظبي، لا سيما على المشاريع التي تركز على جودة الحياة والقيمة الاستثمارية العالية على المدى الطويل
